La presentazione degli iPhone 2019 sarà il 10 settembre?

Gli iPhone 2019 saranno presentati il 10 settembre. No, la data non è certa ma si tratta di una deduzione che parte dall’esperienza e da quanto accaduto in passato.

Non è difficile, del resto, azzeccare la data probabile. Per avere idea di quando si tiene l’evento, i parametri di cui tenere includono i giorni della settima. Apple organizza sistematicamente le sue conferenze stampa per i nuovi iPhone i martedì o i mercoledì. Sapendo che per l’evento Apple invita la stampa di tutto il mondo, come nota anche il francese Macg, il lunedì è da scartare.

Restano dunque il 3, il 4, il 10, l’11, il 17 o il 18 settembre. Il 3 e il 4 sono troppo a vicine all’inizio del mese; altra data che è possibile rimuovere è certamente quella dell’11 settembre (per ovvi motivi legati agli attentati del 2001). Restano dunque il 10, il 17 e il 18. Il 17 e il 18 significherebbe che le novità non avrebbero impatto sui risultati della trimestrale in corso che finisce il 30 settembre. La data più probabile per la presentazione dei nuovi iPhone è dunque il 10 settembre.

Oltre ai nuovi iPhone per la stessa data dovrebbero essere presentate le versioni definitive di iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6, ecc. Oltre a nuovi iPhone e Apple Watch, Tim Cook potrebbe anche sollevare il velo su nuovi iPad entry-level che voci riferiscono già in produzione e sul MacBook Pro 16″ di cui si sente parlare sempre più spesso.