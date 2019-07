Kronos, 30 anni di esperienza Apple (e non solo) per un’azienda al servizio dell’IT

Nata nel 1990, con ormai praticamente 30 anni di esperienza alle spalle, Kronos Informatica è uno dei punti di riferimento per le aziende che ricercano analisi, progettazione, gestione, sviluppo, assistenza e molti servizi di alto valore nel settore dell’IT.

La società in particolare è specializzata nella fornitura di soluzioni al passo con i tempi per le imprese che sono alla ricerca di un esperto IT in grado di affrontare tematiche con cui è necessario confrontarsi oggi, come l’integrazione dei dispositivi mobile con i server aziendali, l’aggiornamento dell’infrastruttura tecnologica o la migrazioni da Windows a Mac o integrazioni di reti miste.

Fra le altre soluzioni offerte da Kronos citiamo anche assistenza IT, sviluppo CRM, outsourcing, soluzioni web e posizionamento sui motori di ricerca. Qualunque progetto viene elaborato e strutturato in base alle esigenze dei clienti, con strategie personalizzare e studiate su misura sul profilo del committente.

L’azienda può contare su tutte le certificazioni necessarie per offrire assistenza e competenza sia onsite che da remoto.

Vale la pena anche ricordare che Kronos offre un’esperienza invidiabile per le tecnologie Apple, adottate dall’azienda da ormai trent’anni: Kronos infatti può vantare anche l’etichetta di Rivenditore Autorizzato Apple, garantendo non solo la vendita e distribuzione ma anche il massimo supporto su qualunque dispositivo o infrastruttura targata Cupertino.

Fra i servizi di ultima generazione offerti da Kronos non possiamo non citare K2Rent Costo Zero, il nuovo servizio di noleggio operativo, che permette ai clienti di Kronos di sfruttare dispositivi Apple Mac, iPhone e iPad senza acquistarli e a costo zero.

Il servizio di noleggio operativo combina dunque l’esperienza pluridecennale di Kronos con le esigenze di un mercato moderno e in continuo divenire, in cui le dinamiche commerciali e le esigenze tecnologiche si sposano con le richieste del mercato, offrendo una soluzione flessibile, vantaggiosa e disimpegnata.

Un altro servizio di successo di Kronos è l’outsourcing / body rental, ovvero la consulenza in loco, con personale altamente qualificato “prestato” ai clienti per garantire massima flessibilità e gestire da vicino attività come sviluppo software, gestione reti e comunicazioni, consulenze su video o anche necessità di help desk.

Un’offerta particolarmente azzeccata in caso si desideri evitare di distogliere attenzioni manageriali per attività non strategiche, migliorare situazioni logistiche, recuperare efficienza ed ottimizzare gli investimenti trasformando costi fissi in variabili, rendendoli prevedibili e controllabili, ma anche per gestire picchi di lavoro e improvvise necessità di adattamento, con tempi di reazione il più rapidi possibili.

“I nostri numeri parlano chiaro. Da trent’anni siamo architetti dell’IT. La nostra è un’azienda in evoluzione costante fatta di tecnici, sistemisti, sviluppatori e commerciali pronti a soddisfare ogni vostra esigenza e a risolvere qualunque criticità.” si legge sul sito ufficiale di Kronos.

Per maggiori informazioni e per contattare l’azienda, consigliamo di visitare il sito ufficiale di Kronos Informatica.