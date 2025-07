Prime Day 2025, i prodotti più venduti del secondo giorno, dominano Apple e Samsung

Con il secondo giorno del Prime Day 2025 ormai alle spalle, emergono i dati sulle preferenze degli utenti italiani. Le analisi dei prodotti indicati nelle pagine come “i più venduti” mostrano che consumatori si sono concentrati principalmente su tre settori chiave — pulizia della casa, scorte domestiche e smartphone — con una netta predominanza di brand noti come Apple, Samsung e i grandi nomi della robotica domestica.

I Trend per Categoria Merceologica

Analizzando la classifica per categoria, il settore “Pulizie” è quello che ha registrato il maggior numero varietà di prodotti ai primi postoi, con tanti diversi tra robot aspirapolvere, scope intelligenti e dispositivi smart per la casa. Questo dato conferma una tendenza già osservata nei mesi precedenti: gli italiani sono sempre più propensi ad automatizzare le operazioni di pulizia quotidiana, cercando efficienza e comfort.

Smartphone dominati dai nuovi iPhone 16 e Galaxy A56/A34, segno che il Prime Day continua a essere un’occasione chiave per il rinnovo tecnologico.

Scorte domestiche tra cui figurano probabilmente offerte su carta, detergenti e beni di consumo quotidiano.

Brand più Venduti: Apple si Conferma Regina

Passando all’analisi per brand, Apple si posiziona al primo posto con il maggior numero prodotti nella loro categoria: nella classifica dei più venduti tra AirPods Pro, iPhone 16 e MacBook Air con chip M4. La casa di Cupertino rimane quindi il punto di riferimento per chi cerca dispositivi premium e un ecosistema tecnologico integrato.

Altri brand protagonisti:

Samsung grazie soprattutto ai Galaxy A34 e A56, competitivi nella fascia media 5G.

DREAME, Tineco e ECOVACS leader nella robotica e pulizia smart, trainati dal successo dei loro ultimi modelli.

Tendenze Osservate

Automazione e Smart Home: La categoria “Pulizie” in testa dimostra come la tecnologia stia trasformando la vita domestica, con una domanda forte di dispositivi autonomi. Rinnovo tecnologico: L’interesse per smartphone e computer conferma la funzione del Prime Day come occasione di upgrade personale. Brand Affidabili e Popolari: I consumatori si sono affidati a nomi noti, preferendo sicurezza e garanzia di qualità nei propri acquisti.

Conclusioni

Il secondo giorno del Prime Day 2025 riflette chiaramente la maturità del pubblico italiano in termini di scelte tech e domotica. Apple rimane in vetta per fascino e affidabilità, ma cresce anche l’interesse verso brand più verticali come quelli legati alla pulizia smart. I numeri parlano chiaro: il Prime Day non è più solo un evento commerciale, ma una bussola delle tendenze di consumo del nostro tempo.

Ecco la classifica dei più venduti di Amazon.

Audio

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Computer e Accessori

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Software

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Tablet

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Fotografia

Sto caricando altre schede...

Giardinaggio

Sto caricando altre schede...

Cura della persona

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Pulizie

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Scorte

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...