Pulizia completa con Dock AutoWash, Roomba Combo in sconto prima del Prime Day

Anziché aspettare il Prime Day (quest’anno, 8-11 Luglio) iRobot sta già proponendo oggi una gamma di offerte pensate per chi desidera rendere più semplice e automatizzata la gestione della pulizia domestica.

I robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1 della nuova linea Roomba Combo sono al centro della promozione, con sconti fino al 20% validi fino all’11 Luglio. Si tratta di dispositivi progettati per coniugare efficienza, autonomia e intelligenza artificiale, offrendo un supporto concreto per la cura quotidiana degli ambienti.

Per dirne una: grazie al sistema ClearView Lidar tutti i modelli offrono una navigazione ottimizzata e una mappatura più rapida ed efficiente. Alcuni modelli sono inoltre dotati di PrecisionVision AI, una tecnologia che consente di riconoscere e aggirare tappeti e oggetti lasciati sul pavimento, riducendo al minimo gli interventi manuali.

L’efficacia della pulizia è migliorata anche dai nuovi panni a doppia rotazione, capaci di rimuovere lo sporco più ostinato.

Per chi si avvicina per la prima volta alla pulizia automatizzata, il modello Roomba 105 Combo rappresenta una soluzione accessibile, disponibile anche con AutoEmpty Dock, la base che svuota automaticamente il contenitore della polvere.

Chi invece desidera una maggiore autonomia può orientarsi sul Roomba 205 Combo, che integra la tecnologia DustCompactor: lo sporco viene raccolto e compattato, permettendo un utilizzo continuo fino a 60 giorni senza necessità di svuotamento.

Salendo di gamma, le versioni Roomba Plus 405 Combo e Roomba Plus 505 Combo si distinguono per la presenza della base Dock AutoWash in grado di svuotare, lavare e igienizzare il robot in totale autonomia. Il modello 405 Combo, in particolare, è quello che beneficia del maggiore sconto disponibile durante il periodo promozionale, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca funzionalità premium a un prezzo competitivo.

Al vertice della proposta trovate Roomba Plus 505 Combo che per altro integra PerfectEdge, tecnologia questa che è pensata per una pulizia precisa lungo bordi e angoli, e una dock multifunzione che si occupa non solo dello svuotamento ma anche del lavaggio e dell’asciugatura a caldo dei panni.

Tutti i dispositivi si possono ovviamente gestire da remoto tramite l’app iRobot Home e sono compatibili con i comandi vocali di Google e Alexa.

