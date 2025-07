iOS 26, come catturare schermate e filmati dello schermo in HDR

Tra le novità di iOS 26, sistema operativo per iPhone presentato in anteprima da Apple alla WWDC25 (conferenza sviluppatori) di giugno, c’è la possibilità di catturare schermate e filmati della registrazione dello schermo in HDR (High Dynamic Range), impostazioni che dovrebbero aiutare aa ottenere scatti più saturi in situazioni di contrasto elevato (più foto sono fuse in successione con diverse esposizioni, elemento che dovrebbe permettere di ottenere maggiori dettagli nelle luci e nelle ombre).

Per passare dalla modalità SDR (standard) all’HDR bisogna aprire Impostazioni > Generali > Istantanea schermo; da qui è possibile selezionare il formato HDR o SDR (più compatibile: l’acquisizione di foto e video in HDR avviene con una gamma dinamica completa e in formato HEIF, mentre in SDR è eseguita in formato PNG).

Abilitando l’opzione HDR le foto su iPhone verranno salvate in HEIF e i filmati in HEVC HDR10 (High Efficiency Video Recording), formato supportato da iOS 11 e versioni successive, iPadOS, visionOS e macOS High Sierra e versioni successive. In alcuni dispositivi meno recenti, il supporto del formato HEVC è influenzato dalla risoluzione e dalla frequenza dei fotogrammi (fps) del video. Una risoluzione di 1080p o minore e una frequenza dei fotogrammi di 60 fps o minore sono più ampiamente compatibili con i dispositivi meno recenti.

Come accennato, non tutti i dispositivi supportano i formati HDR e HEIF: se volete la massima compatibilità sarà meglio scegliere la modalità di cattura SDR, più compatibile. La differenza nelle dimensioni tra i due formati è notevoli: la stessa identica schermata di prova che abbiamo catturato, e il “peso” è di 644KB in formato HEIC, e di ben 6,4MB nel formato PNG.

Nel momento in in cui scriviamo iOS 26 è disponibile come beta per i soli sviluppatori. La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito (qui l’elenco completo dei telefoni compatibili con il nuovo sistema).

Tutte le novità svelate da Apple alla WWDC 2025 sono riassunte in questo articolo di macitynet.