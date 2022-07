Prime Day Amazon, tutte le offerte sugli accessori Homekit di Netatmo, Eve, Tado, iotty, Philips, Meross, Nanoleaf

Chi fosse interessato a dispositivi da installare in casa e compatibili con la tecnologia di Apple può risparmiare tantissimo sull’acquisto di diversi prodotti attualmente scontati grazie al Prime Day di Amazon.

Tra i tanti trovate quelli di Eve System pensati per tenere sotto controllo i consumi, acqua, sicurezza con dispositiv che offrono funzioni di monitoraggio via iPhone, iPad o Mac sfruttando il Bluetooth ma pure tutte le periferiche per controllo termico di Netatmo, tado, honeywell e gli accessori per l’illuminazione di Philips Hue, Nanoleaf e Meross.

Trovate anche prese intelligenti, telecamere di sicurezza, stazioni meteo e tanto altro.

Abbiamo incluso le belle placche smart di iotty che non sono direttamente compatibii con Homekit ma si possono comandare con Siri e inserire in automazioni con Comandi Rapidi.

LG 27MD5KL UltraFine Monitor 27″ UltraHD 5K LED IPS, 5120×2880, DCI-P3 99%, USB-C, Thuderbolt3 (Power Delivery 94W), Daisy Chain, Webcam, Audio Stereo 10W, compatibile macOS, Flicker Safe, Nero In offerta a 1123,25 € – invece di 1399,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Eve Aqua – Regolatore dell’acqua intelligente per l’app Apple Home o Siri, irrigazione automatica con programmazioni, facile da usare, accesso remoto, senza bridge, Bluetooth, HomeKit In offerta a 69,97 € – invece di 99,95 €

sconto 30% – fino a 14 lug 22

Eve Energy Strip – Presa tripla intelligente e misuratore di energia con protezione da sovratensione e sovracorrente e tecnologia Apple HomeKit In offerta a 72,63 € – invece di 99,95 €

sconto 27% – fino a 14 lug 22

Eve Energy – Presa e misuratore di energia intelligente, programmazioni, accensione o spegnimento di una lampada o un dispositivo connesso, Siri, non richiede bridge, Apple HomeKit, Bluetooth, Thread In offerta a 27,97 € – invece di 39,95 €

sconto 30% – fino a 14 lug 22

Eve Door & Window ? Sensori di contatto intelligenti per porte e finestre, notifiche (chiuso, aperto), nessun bridge, Bluetooth, Thread, Apple HomeKit In offerta a 27,97 € – invece di 39,95 €

sconto 30% – fino a 14 lug 22

Eve Termostato per radiatore Thermo Smart con display a LED, controllo automatico della temperatura, nessun ponte richiesto, Bluetooth/Thread, Apple HomeKit, Made in Germany In offerta a 46,19 € – invece di 79,95 €

sconto 42% – fino a 14 lug 22

EVE Water Guard – Rilevatore intelligente di perdite d’acqua, cavo di 2 m, sirena da 100 dB, allarme di perdite d’acqua su iPhone, iPad, Apple Watch (Apple HomeKit), Bluetooth, Thread, Bianco In offerta a 69,97 € – invece di 99,95 €

sconto 30% – fino a 14 lug 22

Eve Room – Sensore di qualità dell’aria interna per monitorare la qualità dell’aria (VOC), la temperatura e l’umidità, tecnologia Apple HomeKit, Bluetooth; Thread In offerta a 69,97 € – invece di 99,95 €

sconto 30% – fino a 14 lug 22

EVE, Weather – Stazione Meteo Connessa con Tecnologia Apple HomeKit per Monitorare Temperatura, Umidità e Pressione Barometrica, Impermeabilità IPX3, Display, Bluetooth Thread, nero/grigio In offerta a 48,97 € – invece di 79,95 €

sconto 39% – fino a 14 lug 22

Nanoleaf Shapes Triangles Starter Kit – 9 Triangoli Luminosi In offerta a 144,99 € – invece di 199,99 €

sconto 28% – fino a 14 lug 22

Nanoleaf Shapes Hexagons Starter Kit – 9 Esagoni Luminosi In offerta a 159,99 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a 14 lug 22

Nanoleaf Shapes Mini Triangles Expansion Pack – 10 Mini Triangoli Luminosi Aggiuntivi In offerta a 70,99 € – invece di 99,99 €

sconto 29% – fino a 14 lug 22

Nanoleaf Shapes Triangles Starter Kit – 4 Triangoli Luminosi In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 14 lug 22

Nanoleaf Shapes Hexagons Starter Kit – 15 Esagoni Luminosi In offerta a 228,99 € – invece di 299,99 €

sconto 24% – fino a 14 lug 22

Nanoleaf Shapes Triangles Expansion Pack – 3 Triangoli Luminosi Aggiuntivi In offerta a 42,99 € – invece di 59,99 €

sconto 28% – fino a 14 lug 22

Nanoleaf Lines, Multicolore (RGBW), Starter Kit – 9 Barre Luminose In offerta a 161,99 € – invece di 199,99 €

sconto 19% – fino a 14 lug 22

Nanoleaf Shapes Hexagons Starter Kit – 5 Esagoni Luminosi In offerta a 103,99 € – invece di 129,99 €

sconto 20% – fino a 14 lug 22

Nanoleaf Elements Esagoni Effetto Legno Starter Kit – 7 Pannelli Luminosi In offerta a 182,99 € – invece di 229,99 €

sconto 20% – fino a 14 lug 22

Nanoleaf Elements Esagoni Effetto Legno Starter Kit – 13 Pannelli Luminosi In offerta a 294,99 € – invece di 369,99 €

sconto 20% – fino a 14 lug 22

Nanoleaf Shapes Hexagons Expansion Pack – 3 Esagoni Luminosi Aggiuntivi In offerta a 48,99 € – invece di 59,99 €

sconto 18% – fino a 14 lug 22

Nanoleaf Lines, Multicolore (RGBW), Starter Kit – 15 Barre Luminose In offerta a 242,99 € – invece di 299,99 €

sconto 19% – fino a 14 lug 22

Nanoleaf Shapes Mini Triangles Starter Kit – 5 Mini Triangoli Luminosi In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 14 lug 22

Nanoleaf Lines, Multicolore (RGBW), Expansion Pack – 3 Barre Luminose Aggiuntive In offerta a 48,99 € – invece di 59,99 €

sconto 18% – fino a 14 lug 22

Nanoleaf Canvas Smarter Kit – 4 Quadrati Luminosi In offerta a 74,99 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino a 14 lug 22

Nanoleaf Elements Esagoni Effetto Legno Expansion Pack – 3 Pannelli Luminosi Aggiuntivi In offerta a 62,99 € – invece di 79,99 €

sconto 21% – fino a 14 lug 22

Nanoleaf Canvas Smarter Kit – 17 Quadrati Luminosi In offerta a 246,99 € – invece di 339,99 €

sconto 27% – fino a 14 lug 22

Nanoleaf Essentials Lightstrip Starter Kit – 2M In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 14 lug 22

Netatmo Valvola Termostatica Wifi Intelligente, Bianco In offerta a 59,99 € – invece di 89,90 €

sconto 33% – fino a 14 lug 22

Netatmo NTH01-IT-EC Termostato Wifi Intelligente per caldaia individuale In offerta a 123,00 € – invece di 179,99 €

sconto 32% – fino a 14 lug 22

Netatmo Telecamera Wifi Interna Intelligente, Sensore di Movimento, Visione Notturna, Senza Abbonamenti, NSC01-EU In offerta a 117,01 € – invece di 199,99 €

sconto 41% – fino a 14 lug 22

Netatmo Starter Pack Valvole Termostatiche Wifi Intelligenti, Bianco In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino a 14 lug 22

Netatmo Telecamera Wifi Esterno Con Luce Integrata E Sensore Di Movimento, 5 x 11 x 20 Cm, ?Nero In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino a 14 lug 22

Netatmo Sensori Intelligenti per Porte e Finestre Netatmo, wireless, monopezzo, confezione da 3, rilevamento di vibrazione, DTG-IT In offerta a 72,99 € – invece di 99,99 €

sconto 27% – fino a 14 lug 22

Netatmo Rilevatore di Fumo Intelligente, Batteria di 10 Anni di Autonomia, Allarme Fumo, Controlli Automatici, Prodotto Autonomo, EN14604 Certificazione, NSA-IT, Bianco In offerta a 74,89 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino a 14 lug 22

Netatmo Misuratore qualità dell’aria, sensori di temperatura, umidità, rumore e CO2, NHC-IT, Rosa/Oro In offerta a 92,99 € – invece di 119,99 €

sconto 23% – fino a 14 lug 22

Netatmo NIS01-IT Sirena Interna Intelligente, Wireless, 110 dB, Attivazione/Disattivazione Automatica, Nessun Abbonamento, Alimentata a Pile o con Cavo In offerta a 55,50 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino a 14 lug 22

Netatmo Campanello Intelligente con videocamera WIFI, HD 1080p, Comunicazione Bidirezionale, Rilevamento Persone, Nessun Abbonamento, Visione Notturna A Infrarossi, Impermeabile Da Esterno, NDB-IT In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino a 14 lug 22

Netatmo Telecamera WIFI Esterna Intelligente con Sirena da 105 dB, Luce Integrata, Sensore di Movimento, Visione Notturna, Senza abbonamenti, Nero Intenso, NOC-S-IT In offerta a 247,99 € – invece di 349,99 €

sconto 29% – fino a 14 lug 22

Netatmo NWS01-EC Stazione Meteo Con Sensore Esterno Wireless, Argento In offerta a 127,99 € – invece di 169,99 €

sconto 25% – fino a 14 lug 22

Netatmo NWA01-WW Wind Gauge – Anemometro Intelligente per Stazione Meteo Netatmo In offerta a 82,99 € – invece di 99,99 €

sconto 17% – fino a 14 lug 22

Philips Hue White Ambiance 2 Lampadine LED Smart, Attacco E27, 6W, Dimmerabili, 1100 Lumen, Luce Bianca da Calda a Fredda + Hue Smart Button, Telecomando Controllo Luci Smart Hue, Bluetooth, Bianco In offerta a 59,99 € – invece di 79,94 €

sconto 25% – fino a 14 lug 22

Philips Hue White Starter Kit con 2 Lampadine, Bluetooh, Controllo Vocale Dimmerabili, E27 + 1 Bridge Hue Controllo Completo del Sistema + 1 Telecomando Hue Smart Button, Bianco In offerta a 64,99 € – invece di 89,90 €

sconto 28% – fino a 14 lug 22

Philips Lighting Hue White Starter Kit con 3 Lampadine E27, Bluetooh, Controllo Vocale Luce Bianca Calda Dimmerabile + 1 Bridge Hue Controllo + 1 Telecomando Hue Smart Button, Bianco In offerta a 69,99 € – invece di 99,90 €

sconto 30% – fino a 14 lug 22

Philips Lighting Hue White and Color Ambiance Faretti LED Connessi, Bluetooth, Dimmerabile, GU10, 6 W, 2 Pezzi + Hue Smart Button, Telecomando Controllo Smart Hue, Bluetooth, Bianco In offerta a 79,99 € – invece di 119,94 €

sconto 33% – fino a 14 lug 22

Philips Hue White Ambiance 4 Lampadine LED Smart, Bluetooh, Controllo Vocale E27, 9W, Dimmerabili, 800 Lumen, Luce Bianca Calda, Bianco In offerta a 74,99 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino a 14 lug 22

Philips Hue White & Col. Amb. E27 – Confezione doppia 2 x 800 lm, 75 W + Lighting Hue Telecomando Dimmer Switch, Controllo Illuminazione Smart, Versione 2021, Bianco In offerta a 84,99 € – invece di 119,90 €

sconto 29% – fino a 14 lug 22

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit 2 Lampadine Smart con Bluetooth Attacco E27 e un Bridge Hue per Controllo del Sistema In offerta a 89,99 € – invece di 131,48 €

sconto 32% – fino a 14 lug 22

Philips Hue Lampadina Smart LED, White & Color Ambiance, Starter Kit 2 Lampadine Smart Hue Bridge e Telecomando Smart Button inclusi, Dimmerabili, Bluetooth, E27, 9W, 1100lm In offerta a 94,99 € – invece di 149,90 €

sconto 37% – fino a 14 lug 22

Philips Hue White & Col. Amb. E27 – Confezione doppia 2 x 800 lm, 75 W + Hue White & Col. Amb. E27 Confezione singola 800lm 75W In offerta a 109,99 € – invece di 159,90 €

sconto 31% – fino a 14 lug 22

Philips Lighting Hue White and Color Ambiance Faretti LED, Bluetooth, Dimmerabile, GU10, 6 W, 2 Pezzi + Hue White and Color Ambiance Faretto LED Smart, Bluetooth, GU10, 4W, Dimmerabile, Bianco In offerta a 104,99 € – invece di 159,94 €

sconto 34% – fino a 14 lug 22

Philips Hue White and Color Ambiance Faretto LED Smart, 3 Pezzi, con Bluetooth, Attacco GU10, 4W, Dimmerabile, Bianco In offerta a 119,99 € – invece di 159,99 €

sconto 25% – fino a 14 lug 22

Philips Hue Lampadina Smart LED, White & Color Ambiance, Dimmerabili, Bluetooth, 4 pezzi, E27, 6.5W, 800 lm In offerta a 119,99 € – invece di 199,99 €

sconto 40% – fino a 14 lug 22

tado° Controllo Climatizzazione Intelligente & Controllo Pompa di Calore V3+, Installazione Autonoma, Progettato in Germania In offerta a 59,99 € – invece di 109,99 €

sconto 45% – fino a 14 lug 22

tado° Kit Base Termostato Intelligente, Kit di Base -Termostato Intelligente In offerta a 99,99 € – invece di 219,99 €

sconto 55% – fino a 14 lug 22

tado° Testa Termostatica Intelligente, 3-Pack ? prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento, facile installazione fai da te In offerta a 139,99 € – invece di 224,99 €

sconto 38% – fino a 14 lug 22

tado° Testa Termostatica Intelligente ? prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento, facile installazione fai da te In offerta a 56,99 € – invece di 84,99 €

sconto 33% – fino a 14 lug 22

tado° Termostato Intelligente Cablato, per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione Fai da Te, Compatibile Anche con Impianto a Pavimento Idronico In offerta a 89,99 € – invece di 139,99 €

sconto 36% – fino a 14 lug 22

tado° Kit Base Termostato Intelligente, Kit Termostato Intelligente Wifi + Supporto In offerta a 139,99 € – invece di 269,99 €

sconto 48% – fino a 14 lug 22

tado Kit Base Termostato Intelligente, 1x Sensore di Temperatura Wireless In offerta a 54,99 € – invece di 84,99 €

sconto 35% – fino a 14 lug 22

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, con Cavo USB In offerta a 25,99 € – invece di 43,99 €

sconto 41% – fino a 13 lug 22

Meross Mini Presa intelligente con Alexa – Smart Plug Wifi (TypeF) 10A, Compatibile con Apple HomeKit Siri, Alexa, Google Assistant, Presa WiFi Controllo vocale e Telecomando, 2 Pezzi In offerta a 26,59 € – invece di 41,99 €

sconto 37% – fino a 13 lug 22

meross Interruttore Intelligente Smart Switch Wi-Fi Telecomando Wireless Universale, Funzione Timer, Controllo Remoto e Vocale, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google, SmartThings, 2pezzi In offerta a 22,39 € – invece di 37,99 €

sconto 41% – fino a 13 lug 22

Meross Interruttore Tapparelle Avvolgibile WiFi, Interruttore WiFi per Tenda, Compatibile con Apple HomeKit Siri, Amazon Alexa, Google Assistant e SmartThings, Funzione Timer, 2.4GHz 2022 New Versione In offerta a 20,29 € – invece di 32,99 €

sconto 38% – fino a 13 lug 22

Honeywell Home T6 Termostato Wi-Fi smart, utilizzabile con app, compatibile con Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa e IFTTT, Nero In offerta a 143,19 € – invece di 179,99 €

sconto 20% – fino a 14 lug 22

Honeywell Home T6R Termostato Wi-Fi smart, installazione wireless, utilizzabile con app, compatibile con Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa e IFTTT, Nero In offerta a 169,95 € – invece di 229,99 €

sconto 26% – fino a 14 lug 22

Per restare aggiornati istantaneamente sulle offerte Prime Day potete: