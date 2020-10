Prime Day: auricolari antirumore Sony WI-1000XM2 a solo 149€

Gli eccellenti auricolari Sony WI-1000XM2 sono in offerta speciale per il Prime Day: solo 149 invece che 245 euro. Un prezzo davvero molto buono se si considera che stiamo parlando di un sistema per la musica con con processore HD di nuova generazione per l’eliminazione del rumore e dei disturbi intorno a chi ascolta.

I Sony WI-1000XM2 sono prima di tutto comode, grazie al un nuovo archetto per la nuca di ultima generazione, appartenente alla famiglia 1000X, per un comfort che dura tutto il giorno. Vero punto di forza della periferica, però, è la capacità di catturare ed eliminare i suoni ambientali, anche grazie ad una struttura stabile con auricolari ad angolo in grado di ridurre l’ingresso dei suoni ambientali, mentre la tecnologia Dual Noise Sensor blocca qualsiasi rumore.

All’interno il processore HD QN1 di Sony cancella poi il suono, per un livello di eliminazione del rumore ancora più elevato, cos’ da risultare perfette per i rumori di fondo delle cabine di un aereo, che vengono soppressi grazie alla funzione “Atmospheric Pressure Optimising”.

Ottimo anche l’ascolto musicale. Nonostante le dimensioni compatte, le WI-1000XM2 includono un sistema di driver ibrido HD con un driver dinamico da 9 mm e un driver dalla struttura bilanciata. Il processore HD di eliminazione del rumore è dotato di elaborazione del segnale audio a 32 bit, mentre la tecnologia Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX) esegue l’upscaling dei file compressi, anche in formato MP3, per riprodurre un audio ad Alta Risoluzione.

Quanto poi all’autonomia, Sony dichiara per le cuffie WI-1000XM2 una durata fino a 10 ore, mentre la funzionalità di Ricarica rapida permette, dopo soli 10 minuti, ben 80 minuti di riproduzione. Perfette, dunque, per chi ama allenarsi, e ha necessità di ricaricare le cuffie poco prima di prepararsi.

Queste cuffie in commercio le trovate appunto a 245 euro, il prezzo che applica anche Amazon. Ma per il Prime Day le pagate 100 euro meno: 149 euro

