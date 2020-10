Apple Intercom è l’interfono per parlare tra tutti i dispositivi Apple

Durante la presentazione di HomePod mini all’evento Apple di martedì 13 ottobre, Apple ha introdotto una nuova funzionalità chiamata Intercom, che funziona su tutti i dispositivi Apple con l’eccezione, a quanto pare, del Mac. Ecco a cosa serve e come funzionerà.

Si tratta, in sostanza, di una modalità interfono, che consentirà ai membri della famiglia di comunicare tra loro ovunque si trovino in casa ma non solo, con la possibilità di inviare e ricevere messaggi vocali tramite gli altoparlanti HomePod. Se un membro della famiglia è in giardino o fuori casa, può comunque usare Intercom sul proprio iPhone, iPad, Apple Watch e persino su CarPlay.

Apple spiega, come ricorda anche macrumors, che Intercom offre un modo semplice e veloce per i membri della famiglia di connettersi tra loro a casa. Una persona può inviare un messaggio Intercom da un ‌HomePod‌ a un altro – sia in una stanza diversa, in una zona specifica o in più stanze in tutta la casa – e la sua voce verrà riprodotta automaticamente sull’altoparlante ‌HomePod‌ designato. Intercom funziona con ‌iPhone‌, ‌iPad‌, Apple Watch, AirPods e ‌CarPlay‌, quindi tutti i membri della famiglia possono ricevere notifiche Intercom e inviare messaggi Intercom dal cortile o mentre tornano a casa.

Nell’ultimo software beta ‌HomePod‌, il processo di configurazione spiega che gli utenti potranno dire “Hey Siri , Intercom” seguito dal loro messaggio, quindi scegliere a quali HomePod e/o dispositivi personali inviare il messaggio. Altre opzioni includono “Ehi ‌Siri‌, dillo a tutti” e “Ehi ‌Siri‌, rispondi …” per rispondere a un messaggio.

Sui dispositivi personali, i messaggi interfono vengono visualizzati come notifiche con l’opzione per ascoltare il messaggio audio. Gli utenti possono anche scegliere quando inviare le notifiche Intercom al proprio iPhone (Mai / Quando sono a casa / Sempre) e possono selezionare chi può utilizzare Intercom tramite l’app Casa se si dispone dell’accesso remoto. Apple include anche una opzione di accessibilità che trascrive i messaggi vocali sui dispositivi personali.

La funzione Apple Intercom arriverà nei prossimi aggiornamenti software, che probabilmente verranno implementati insieme al lancio di ‌HomePod mini‌ il 16 novembre negli USA. Purtroppo la multinazionale non ha ancora annunciato se e quando HomePod mini arriverà in Italia

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre lo trovate qui.