Rebelle 3.2.5: il Real-Media Painting per Mac e PC si aggiorna

Rebelle è un programma di disegno cross-platform (per Mac e PC) che permette di dipingere usando realistici colori ad acquerello, acrilici, pitturare simulando il bagnato su bagnato e altre tecniche ancora, sfruttando strumenti che simulando la reale fusione dei colori e di tecniche pittoriche.

È un’applicazione di pittura unica nel suo genere che permette di creare realistiche opere d’arte multimediali con effetti asciutto e bagnato, con una simulazione dinamica in tempo reale del flusso liquido, miscelazione del colore, variazione dell’umidità ed effetti di essicazione.

Il target di Rebelle sono pittori tradizionali e amatoriali che vogliono esplorare ed espandere il loro repertorio artistico, utilizzando le più̀ recenti e innovative tecnologie di pittura digitale.

Per ogni strumento è possibile impostare effetti diversi impostando la dimensione del pennello, la pressione, la quantità̀ di colore caricato, la quantità d’acqua (per l’effetto acquerello o lo strumento acrilico. Altri strumenti sono i pastelli, le matite, la penna inchiostro, pennarello, l’aerografo, gomma, strumento miscela (per unire contemporaneamente i colori e le tracce del pennello), sbavatura (per sbavare le parti asciutte e umide della pittura), pennello acqua, asciuga (con varie proprietà per selezionare la capacità di assorbimento della tela), soffia (per soffia un colore fresco-bagnato nella direzione del tratto).

Strumenti tradizionali sono “Mix Color” per mescolare il colore scelto con il colore precedente, quelli per campionare colori esistenti, Inclina (per influenzare il movimento della vernice fresca). Non mancano tavolozze, finestre per richiamare i colori più usati, livelli e molo altro ancora.

I layer supportano il formato PSD (e dunque i livelli di Photoshop). È possibile importare/esportare file con tanto d canale alfa (canali che memorizzano le selezioni come immagini in scala di grigio) e salvare in PNG, JPG, TIF, BMP e REB.

Rebelle 3.2.5 richiede macOS 10.14 ed è in vendita a 80,489 euro direttamente dal sito dello sviluppatore. Dallo stesso sito è possibile scaricare una versione dimostrativa.