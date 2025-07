Prime Day, l’affare lo fate con le cuffie Ulipitz a solo 20,99 €

Oggi su Amazon è scontato Uliptz Cuffie Wireless Bluetooth 5.3, pensato per chi cerca autonomia elevata e suono bilanciato. Il prezzo di questo accessorio, tra i più apprezzati (come dimostrano i giudizi) di Amazon ne campo dell’ascolto musicale “low cost”, cala da 39,99€ a 20,99€

Driver da 40 mm e sei modalità EQ

Le Uliptz Cuffie Wireless Bluetooth 5.3 integrano driver stereo da 40 mm che offrono un audio con bassi pieni, alti nitidi e medi equilibrati. L’equalizzazione regolabile su sei profili consente di adattare il suono a diversi generi musicali, dalle playlist pop alle sessioni vocali. Le cuffie sono pensate per ascoltare a lungo senza affaticare l’orecchio, con un’attenzione particolare alla resa dei dettagli.

Connessione doppia e Bluetooth 5.3

La tecnologia Bluetooth 5.3 offre una connessione stabile e veloce, compatibile con tutti i dispositivi dotati di Bluetooth. È possibile collegare due dispositivi contemporaneamente, passando da uno all’altro senza disconnessioni: ad esempio dal telefono al portatile. È inclusa anche la possibilità di connessione tramite cavo audio da 3,5 mm per l’uso con dispositivi non Bluetooth o in assenza di batteria.

Fino a 65 ore di autonomia e microfono integrato

Con una sola carica, le cuffie offrono fino a 65 ore di riproduzione wireless, con ricarica rapida che in 10 minuti fornisce circa 4 ore di utilizzo. I padiglioni in memory foam e l’archetto regolabile garantiscono comfort prolungato anche durante viaggi o lezioni online. Il microfono integrato funziona in modalità wireless per chiamate chiare o l’uso con assistenti vocali.

Disponibili su Amazon a 20,99€ invece di 39,99€, con un risparmio immediato del 47% sul prezzo di listino.

Sto caricando altre schede...