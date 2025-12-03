iPhone 17 vende come nessun altro iPhone, secondo IDC sarà record storico

La gamma iPhone 17 sta spingendo Apple verso un anno di risultati senza precedenti: secondo le stime di IDC, che arrivano dopo quelle di Counterpoint Reasearch ugualmente positive, l’azienda potrebbe superare 247,4 milioni di iPhone spediti nel 2025, il livello più alto di sempre. Le spedizioni Apple dovrebbero crescere del 6,1% su base annua, trainate dalla richiesta del nuovo modello ma anche dalla ripresa dei mercati chiave.

Il ruolo centrale della Cina e la svolta del 2026

Uno di questi è la Cina, il mercato più importante per Cupertino dopo gli USA. Qui la domanda per iPhone 17 ha registrato un’accelerazione significativa. Secondo IDC, Apple ha ottenuto il primo posto nelle vendite di ottobre e novembre, superando il 20% di quota e distanziando nettamente la concorrenza.

Questo ha spinto IDC a rivedere la previsione del quarto trimestre da un +9% stimato a un +17% anno su anno. La stima per il 2025 passa così da un ipotizzato -1% a un +3%.

La stessa dinamica positiva, sebbene meno accentuata, si osserva anche negli Stati Uniti e in Europa occidentale. Nel complesso, IDC prevede che il 2025 sarà un anno record non solo per i volumi ma anche per il valore: oltre 261 miliardi di dollari, con una crescita del 7,2%.

Per il 2026, però, l’istituto indica una fase più complessa. Apple ha deciso di spostare il debutto del prossimo modello base dal tradizionale periodo autunnale all’inizio del 2027, una scelta che produrrà un calo del 4,2% nelle spedizioni iOS durante il prossimo anno.

A questo si aggiunge una carenza globale di componenti di memoria, destinata ad aumentare i costi e a limitare la produzione, con impatti più marcati sulla fascia Android medio-bassa. Per il mercato smartphone nel suo complesso, IDC prevede nel 2026 una diminuzione dello 0,9%, compensata però da un aumento del prezzo medio globale a 465 dollari, che spingerà comunque il valore totale del settore verso un nuovo massimo di circa 579 miliardi di dollari.

Nel frattempo, il mercato smartphone globale – considerando sia Android sia iOS – è atteso in crescita dell’1,5% nel 2025, un risultato che riflette in larga parte il contributo della performance Apple.