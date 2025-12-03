Samsung Color E-Paper EMDX, il cartello digitale da 32″ che sembra carta

Se avete visitato un grande retail di recente avrete notato che i cartellini dei prezzi sono stati sostituiti da piccolissimi schermi e-ink collegati in rete. Samsung prova a cambiare le regole del resto della comunicazione dei punti vendita con un aggiornamento della cartellonistica digitale grazie al suo Color E-Paper EMDX da 32 pollici, un display pensato per avvicinare il mondo della segnaletica alle qualità della carta, ma con la flessibilità degli schermi.

Niente carta e niente inchiostri

L’idea di fondo è semplice: sostituire poster usa-e-getta e cartelli stampati con un pannello e-ink a colori che rimane leggibile come un foglio, consuma pochissimo e può essere aggiornato in remoto quando serve.

Il formato è quello di un 31,5″ con risoluzione 2.560 x 1.440 pixel: non è un display nato per video o animazioni, ma per immagini statiche nitide, listini, menu o comunicazioni promozionali.

Samsung sottolinea proprio la resa “da carta”, merito di un algoritmo di imaging a colori che ottimizza contorni, sfumature e palette per una visibilità naturale anche sotto luci ambientali forti. In pratica guardandolo a distanza ravvicinata vi ritrovate con l’impressione di un grande poster, non con il classico pannello luminoso a volte pure fastidioso alla vista ed energivoro.

Sottile e mobile, lo posizionate dove volete

Uno dei punti forti è il design: lo spessore è di appena 17,9 mm e il peso si ferma a 2,4 kg. Sono numeri più vicini a un quadro che a un signage tradizionale, e infatti l’EMDX punta molto sull’integrazione estetica in negozi, uffici o spazi pubblici. Anche il montaggio segue questa filosofia: compatibilità VESA 200×200, cornice non lucida e finitura grigio-bianca.

Poi c’è la mobilità. A differenza di molti display professionali, qui trovate una batteria integrata e alimentazione/connessione via USB-C: potete spostarlo facilmente in showroom, aree eventi o punti informativi temporanei senza cercare una presa a ogni cambio di posizione. Lavorando su contenuti statici, la tecnologia e-paper fa il resto, perché l’energia serve quasi solo quando aggiornate la schermata.

Due opzioni per gestire il contenuto

Per gestire il tutto Samsung propone due livelli. Localmente potete usare l’app Samsung E-Paper per Android e iOS, utile per configurazione iniziale e aggiornamenti rapidi. Se invece dovete coordinare più schermi in sedi diverse entra in gioco Samsung VXT, la piattaforma cloud che unisce gestione contenuti e controllo remoto dei dispositivi. È un servizio opzionale, ma è qui che l’EMDX diventa davvero nodo di una infrastruttura da punto vendita o aziendale.

Non mancano aspetti “green”: il 55% della scocca è in plastica riciclata e l’imballo è tutto in carta. È coerente con un prodotto che mira anche a ridurre sprechi di stampa e logistica.

Il limite è intrinseco alla categoria: niente video, refresh lento e colori meno vividi di un LCD. Ma se il vostro obiettivo è comunicazione statica di qualità, aggiornata spesso e con costi energetici minimi, Color E-Paper è una proposta concreta e interessante.

Il prezzo si aggira sui 1250-1320 € e potrebbe scendere nel caso di grandi acquisti. Se volete attrezzare un piccolo punto vendita o magari un ristorante con menu variabile lo trovate gia’ nei negozi online e pure su Amazon.

