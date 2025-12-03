Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Nuove Tecnologie » Samsung Color E-Paper EMDX, il cartello digitale da 32″ che sembra carta
Nuove Tecnologie

Samsung Color E-Paper EMDX, il cartello digitale da 32″ che sembra carta

Di Settimio Perlini
Samsung Color E-Paper EMDX, il cartello digitale da 32
Samsung Color E-Paper EMDX, il cartello digitale da 32" che sembra carta - macitynet.it

Se avete visitato un grande retail di recente avrete notato che i cartellini dei prezzi sono stati sostituiti da piccolissimi schermi e-ink collegati in rete. Samsung prova a cambiare le regole del resto della comunicazione dei punti vendita con un aggiornamento della cartellonistica digitale grazie al suo Color E-Paper EMDX da 32 pollici, un display pensato per avvicinare il mondo della segnaletica alle qualità della carta, ma con la flessibilità degli schermi.

Niente carta e niente inchiostri

L’idea di fondo è semplice: sostituire poster usa-e-getta e cartelli stampati con un pannello e-ink a colori che rimane leggibile come un foglio, consuma pochissimo e può essere aggiornato in remoto quando serve.

Il formato è quello di un 31,5″ con risoluzione 2.560 x 1.440 pixel: non è un display nato per video o animazioni, ma per immagini statiche nitide, listini, menu o comunicazioni promozionali.

Samsung sottolinea proprio la resa “da carta”, merito di un algoritmo di imaging a colori che ottimizza contorni, sfumature e palette per una visibilità naturale anche sotto luci ambientali forti. In pratica guardandolo a distanza ravvicinata vi ritrovate con l’impressione di un grande poster, non con il classico pannello luminoso a volte pure fastidioso alla vista ed energivoro.

Samsung Color E-Paper EMDX, il cartello digitale da 32" che sembra carta - macitynet.it
Samsung Color E-Paper EMDX, il cartello digitale da 32″ che sembra carta – macitynet.it

Sottile e mobile, lo posizionate dove volete

Uno dei punti forti è il design: lo spessore è di appena 17,9 mm e il peso si ferma a 2,4 kg. Sono numeri più vicini a un quadro che a un signage tradizionale, e infatti l’EMDX punta molto sull’integrazione estetica in negozi, uffici o spazi pubblici. Anche il montaggio segue questa filosofia: compatibilità VESA 200×200, cornice non lucida e finitura grigio-bianca.

Poi c’è la mobilità. A differenza di molti display professionali, qui trovate una batteria integrata e alimentazione/connessione via USB-C: potete spostarlo facilmente in showroom, aree eventi o punti informativi temporanei senza cercare una presa a ogni cambio di posizione. Lavorando su contenuti statici, la tecnologia e-paper fa il resto, perché l’energia serve quasi solo quando aggiornate la schermata.

Samsung Color E-Paper EMDX, il cartello digitale da 32" che sembra carta - macitynet.it
Samsung Color E-Paper EMDX, il cartello digitale da 32″ che sembra carta – macitynet.it

Due opzioni per gestire il contenuto

Per gestire il tutto Samsung propone due livelli. Localmente potete usare l’app Samsung E-Paper per Android e iOS, utile per configurazione iniziale e aggiornamenti rapidi. Se invece dovete coordinare più schermi in sedi diverse entra in gioco Samsung VXT, la piattaforma cloud che unisce gestione contenuti e controllo remoto dei dispositivi. È un servizio opzionale, ma è qui che l’EMDX diventa davvero nodo di una infrastruttura da punto vendita o aziendale.

Samsung Color E-Paper EMDX, il cartello digitale da 32" che sembra carta - macitynet.it
Samsung Color E-Paper EMDX, il cartello digitale da 32″ che sembra carta – macitynet.it

Non mancano aspetti “green”: il 55% della scocca è in plastica riciclata e l’imballo è tutto in carta. È coerente con un prodotto che mira anche a ridurre sprechi di stampa e logistica.

Il limite è intrinseco alla categoria: niente video, refresh lento e colori meno vividi di un LCD. Ma se il vostro obiettivo è comunicazione statica di qualità, aggiornata spesso e con costi energetici minimi, Color E-Paper è una proposta concreta e interessante.

Il prezzo si aggira sui 1250-1320 € e potrebbe scendere nel caso di grandi acquisti. Se volete attrezzare un piccolo punto vendita o magari un ristorante con menu variabile lo trovate gia’ nei negozi online e pure su Amazon.

Sto caricando altre schede...

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Le migliori offerte BLACK FRIDAY con macitynet.it

Articolo precedente
Oggi l’affare lo fate con le cuffie Ulipitz a solo 20,57 €

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.