Prime Day, Samsonite GUARDIT 3.0 la 24 ore di chi viaggia con PC a 71 €

In offerta su Amazon trovate la Samsonite GUARDIT 3.0, una valigetta porta PC fino a 17,3″ dal design professionale e realizzata con materiali riciclati. Costa 71€ invece di 79€ su Amazon, con struttura idrorepellente e capacità interna da 18,5 litri.

Compatibilità con laptop grandi e comparti dedicati

La Samsonite GUARDIT 3.0 è progettata per ospitare computer portatili fino a 17,3 pollici, grazie allo scomparto principale con cinghia regolabile e tasche dedicate per tablet e documenti. Le dimensioni complessive sono 43 x 32 x 10 cm con un peso di appena 0,6 kg. È inclusa una tracolla regolabile e rimovibile e una fascia posteriore per l’aggancio ai trolley.

Organizzazione funzionale e accessi sicuri

Il vano frontale include una tasca in rete con cerniera trasparente e ulteriori scomparti per piccoli oggetti. Il sistema di chiusura utilizza raccordi in metallo e tiralampo progettati per bloccare il comparto laptop in modo più sicuro. Ideale per spostamenti frequenti in contesti lavorativi o formativi.

Design professionale e materiali sostenibili

Il look sobrio ma moderno rende questa valigetta adatta a tutte le fasce d’età e occasioni professionali. Il tessuto esterno è idrorepellente grazie a un trattamento specifico. L’intero rivestimento, la fodera interna e le cerniere sono composti da plastica PET riciclata, pari al riuso di circa 19 bottiglie da mezzo litro, contribuendo a un minor impatto ambientale.

Il prezzo di listino della Samsonite GUARDIT 3.0 è di 79€, ma al momento è disponibile a 71€ su Amazon, con un risparmio di 8€.

