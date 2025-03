iPhone 16e in sconto su Amazon, vendita anche a rate senza interessi

iPhone 16e, comprarlo o no è una questione di intelligenza

Pubblicità Apple ha lanciato iPhone 16e. È apparso fugacemente in sconto su alcuni siti da importatori paralleli ma oggi lo comprate in sconto anche da Amazon che è un vnditore ufficiale Apple. Qui costa 699 euro, 30 euro meno del prezzo ufficiale. L’opportunità è molto interessante per chi vuole un iPhone “low cost”. Macitynet vi ha spiegato pregi e difetti in questa sua recensione. La quarta generazione del telefono entry level offre una serie di importanti novità tecniche rispetto ad iPhone SE di cui, di fatto, prende il posto. Il nuovo iPhone SE deriva larga parte del suo design e del suo contenuto tecnico da iPhone 14 tra cui Display a 6,1 pollici a tecnologia OLED

Face ID

Chassis in alluminio

dorso in vetro L’apparato fotografico ha una sola lente (con sensore da 48 megapixel) e non due. In ogni caso è disponibile lo zoom 2X digitale, registra video 4K con Dolby Vision fino a 60 fps e ha anche funzioni come comunicazione di emergenza via satellite, ricarica wireless e la batteria a maggior durata in questa classe di dispositivo. Tra le novità anche il nuovo modem di rete cellulare, proprietario Apple che offre un importante contributo all’autonomia. Il processore A18 è lo stesso di iPhone 16 ed è pronto per l’intelligenza artificiale di Apple che arriverà a breve su tutti i telefoni con sistema operativo in Italiano. iPhone 16e su Amazon viene offerto a 699€. Lo sconto non è certo clamoroso, ma oggi rappresenta il prezzo più basso per un iPhone moderno acquistato da Amazon. Il grande rivenditore on line oltre al resto offre la possibilità di pagare il telefono a rate, senza interessi e con la clausola “soddisfatti o rimborsati” Click qui per comprare

Offerte Speciali L’occasione è servita, iPhone 16 Pro Max a 1279 € anche a rate senza interessi Amazon sconta fortemente iPhone 16 Pro Max. Ribasso fino al 14% con spedizione gratuita e pagamento in cinque rate senza interessi e garanzie. Risparmio di oltre 200 €

