Design tra ieri e domani, iPhone 17 Pro torna all’alluminio

Addio titanio bentornato alluminio. Il saluto lo rivolgeremo il nuovo iPhone 17 Pro, in arrivo il prossimo autunno che torneranno ad abbracciare questo materiale dopo anni di acciaio e Titanio.

Il ritorno all’utilizzo di un metallo meno “nobile” usato solo fino al lancio di iPhone X nei suoi telefoni di fascia alta quando venne adottato l’acciaio, viene anticipato da su Weibo dall’account Instant Digital, un’utenza che ha milioni di follower e che in passato è stata protagonista di alcuni corretti pronostici su materiali e funzioni dei dispositivi della Mela

La voce non è nuova perché già al centro di un articolo pubblicato da The Information testata di nicchia ma estremamente affidabile. Qui il giornalista Wayne Ma, aveva appunto parlato di questa scelta dando anche altre novità sui nuovi modelli.

Perché passare all’alluminio?

Secondo il post di Instant Digital, il telaio dei prossimi iPhone 17 Pro sarà realizzato in alluminio molto sottile, mentre il retro sarà in vetro, una soluzione necessaria per garantire la compatibilità con MagSafe e la ricarica wireless Qi.

Non è chiaro, al momento, quali siano le ragioni dietro questa ipotetica scelta, in particolare perché l’alluminio prenda il posto del titanio. L’alluminio è più leggero e meno costoso rispetto al titanio, ma viene generalmente considerato anche meno resistente.

Tuttavia, il telaio più sottile e i bordi ultra-ridotti attesi sugli iPhone 17 Pro potrebbero aver richiesto un materiale più facile da lavorare in dimensioni contenute ma la spiegazione si scontra con il fatto che il Titanio continuerà ad essere usato per iPhone 17 Air che sarà ancora più sottile.

Non dovrebbero invece esserci sorprese per iPhone 17. Il modello di ingresso nella gamma da molto tempo è realizzato in alluminio e vetro.