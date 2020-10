Prime Day: tutte le offerte Sony su Amazon con sconti fino al 41%

E’ il momento giusto per fare qualche nuovo acquisto su Amazon. Grazie al Prime Day infatti decine di prodotti Sony sono in sconto. Il risparmio è notevole soprattutto se teniamo conto del fatto che si tratta appunto di periferiche di un marchio che negli anni è diventato, a ragione, sinonimo di qualità.

L’azienda lavora dal 1946 prevalentemente nel settore dell’elettronica di consumo ed è appunto qui che oggi, grazie alle promozioni lanciate su Amazon, si fanno i migliori affari.

Nelle offerte del Prime day troviamo le fotocamere mirrorless della serie Alpha, gli obiettivi, fotocamere compatte per ogni esigenza videocamere e action cam con risoluzione video fino a 4K, speaker bluetooth per ogni stagione, cuffie leggere e dalle ottime prestazioni e infine i TV con a bordo Android ed una vasta scelta di formati e prestazioni.

Quelle che trovate elencate qui di seguito sono le offerte Prime Day valide nel momento in cui scriviamo. Si tratta nello specifico di una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.



Sony Alpha 7M2K – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile SEL 28-70mm, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, Stabilizzazione Integrata, ILCE7B + SEL2870, Nero

In offerta a 899,99 € – invece di 1.080,00 €

sconto 17% ; – fino al 14 ott 2020

Sony RX100 VI Fotocamera Digitale Compatta, Sensore da 1.0”, Elevate Prestazioni di AF, Video 4K HDR e Schermo LCD Regolabile

In offerta a 799,99 € – invece di 881,56 €

sconto 9% ; – fino al 14 ott 2020

Sony Alpha 7K – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile Sel 28-70Mm, Sensore Cmos Exmor Full-Frame da 24.3 Mp, Ilce7B + Sel2870, Nero

In offerta a 699,00 € – invece di 861,80 €

sconto 19% ; – fino al 14 ott 2020

Sony Alpha 6100L – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile SELP 16-50mm, Sensore APS-C, Video 4K, Real Time Eye AF, Real Time Tracking, ILCE6100B + SELP1650, Nero

In offerta a 649,99 € – invece di 802,66 €

sconto 19% ; – fino al 14 ott 2020

Sony Alpha 6000L – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile Selp 16-50Mm, Sensore Aps-C, Video Avchd, Eye Af, Ilce6000B + Selp1650, Nero

In offerta a 429,00 € – invece di 449,00 €

sconto 4% ; – fino al 14 ott 2020

Sony DSC-RX100M4 Fotocamera Digitale Compatta Premium con Sensore da 1″, Ottica Zeiss 24-70 mm F1.8-2.8, Mirino OLED Tru-Finder, Video 4K, Nero

In offerta a 519,00 € – invece di 542,71 €

sconto 4% ; – fino al 14 ott 2020

Sony Alpha 7 R II | Fotocamera Mirrorless Full-Frame (42,4 MP, AF rapido in 0.02s, Stabilizzazione integrata a 5 assi, 4K HLG)

In offerta a 1.299,00 € – invece di 1.650,79 €

sconto 21% ; – fino al 14 ott 2020

Sony RX10 III Fotocamera Digitale Compatta, Sensore da 1.0”, Ottica 24-600 mm F2.8-4.0 Zeiss, Video 4K

In offerta a 899,99 € – invece di 1.100,79 €

sconto 18% ; – fino al 14 ott 2020

Sony DSC-RX100 Fotocamera Digitale Compatta Premium con Sensore da 1″, Ottica Zeiss 28-100 mm F1.8-4.9, SteadyShot Ottico, Nero

In offerta a 289,00 € – invece di 305,00 €

sconto 5% ; – fino al 14 ott 2020

Sony DSC-HX90 Fotocamera Digitale Compatta Travel con Sensore CMOS Exmor R da 18.2 MP, Ottica Zeiss 24-720 mm, Zoom Ottico 30x, Mirino OLED Tru-Finder, Nero

In offerta a 269,00 € – invece di 345,45 €

sconto 22% ; – fino al 14 ott 2020

Sony DSC-WX500 Fotocamera Digitale Compatta Travel con Sensore CMOS Exmor R da 18.2 MP, Ottica Zeiss 24-720 mm, Zoom Ottico 30x, Video Full HD, Nero

In offerta a 219,99 € – invece di 283,99 €

sconto 23% ; – fino al 14 ott 2020

Sony FDR-AX100 Videocamera 4K Ultra HD con Sensore CMOS Exmor R da 1″, Ottica Grandangolare Zeiss 29.0 mm, Zoom Ottico 12x, Display LCD Xtra Fine, Nero

In offerta a 779,00 € – invece di 1.317,85 €

sconto 41% ; – fino al 14 ott 2020

Sony HDR-PJ410 Videocamera Full HD con Proiettore Integrato, Sensore COMS Exmor R, Ottica Zeiss, Zoom Ottico 30x, SteadyShot Ottico, Nero

In offerta a 239,90 € – invece di 264,99 €

sconto 9% ; – fino al 14 ott 2020

Sony HDR-CX625 Videocamera HD con Sensore CMOS Exmor R, Ottica Sony G, Zoom Ottico 30x, Stabilizzazione Attiva a 5 Assi (BOSS), Nero

In offerta a 299,00 € – invece di 429,75 €

sconto 30% ; – fino al 14 ott 2020

Sony SEL-18135 Obiettivo con Zoom 18-135 mm F3.5-5.6, Stabilizzatore Ottico, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL18135

In offerta a 449,99 € – invece di 584,60 €

sconto 23% ; – fino al 14 ott 2020

Sony SEL-35F18 Obiettivo a Focale Fissa 35 mm F1.8, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL35F18

In offerta a 299,00 € – invece di 381,00 €

sconto 22% ; – fino al 14 ott 2020

Sony SEL-28F20 Obiettivo Grandangolo a Focale Fissa 28 mm F2.0, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL28F20

In offerta a 299,00 € – invece di 380,44 €

sconto 21% ; – fino al 14 ott 2020

Sony FDR-X3000RFDI Kit Action Camera 4K Ultra HD + Telecomando Live View, Sensore CMOS Exmor R, Ottica Zeiss, Wi-Fi, SteadyShot Ottico Bilanciato (BOSS), Bianco

In offerta a 329,00 € – invece di 470,25 €

sconto 30% ; – fino al 14 ott 2020

Sony SEL-50F18F Obiettivo a Focale Fissa 50 mm F1.8, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL50F18F

In offerta a 149,00 € – invece di 202,99 €

sconto 27% ; – fino al 14 ott 2020

Sony E PZ 18-105mm f/4.0 G Obietto Zoom, APS-C, SEL18105G

In offerta a 419,99 € – invece di 523,00 €

sconto 20% ; – fino al 14 ott 2020

Sony SEL-55210B – Obiettivo con Zoom 55-210mm F4.5-6.3, Stabilizzatore ottico, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL55210B, Nero

In offerta a 199,00 € – invece di 275,00 €

sconto 28% ; – fino al 14 ott 2020

Sony GTK-XB72 Sistema Audio con Extra Bass, Effetti Luminosi, Bluetooth, NFC, Alimentazione AC, Nero

In offerta a 239,90 € – invece di 279,38 €

sconto ; ; – fino al 14 ott 2020

Sony Wh-Xb900N – Cuffie Wireless Over-Ear con Noise Cancellig Ed Extra Bass, Alexa Built-In, Compatibile con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 30 Ore, Bluetooth, Nfc, Nero

In offerta a 144,99 € – invece di 189,89 €

sconto 24%; ; – fino al 14 ott 2020

Sony Wi-1000Xm2 – Cuffie Wireless In-Ear con Hd Noise Cancelling, Hi-Res Audio, Dsee Hx, Alexa Built-In, Compatibile con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 10 Ore, Bluetooth, Nfc, Nero

In offerta a 199,99 € – invece di 245,24 €

sconto 18%; ; – fino al 14 ott 2020

Sony WH-XB700 – Cuffie wireless on-ear con EXTRA BASS, Alexa Built-in, Compatibile con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 30 ore, Bluetooth, NFC, Nero

In offerta a 89,00 € – invece di 149,00 €

sconto 40%; ; – fino al 14 ott 2020

Sony SRS-XB33 – Speaker bluetooth waterproof, cassa portatile con autonomia fino a 24 ore e effetti luminosi (Blu)

In offerta a 99,90 € – invece di 114,00 €

sconto 12%; ; – fino al 14 ott 2020

Sony GTK-XB90 Cassa Portatile Wireless Bluetooth, 2 Tweeter, 2 Woofer, NFC, Extra Bass, USB, Microfono, Clear Audio +, Conversione DSEE, LDAC, Nero

In offerta a 299,00 € – invece di 398,61 €

sconto 25%; ; – fino al 14 ott 2020

Sony KD43X7055PBAEP, Smart Tv 43 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd (Nero, Modello 2020)

In offerta a 499,00 € – invece di 569,00 €

sconto 12%; ; – fino al 14 ott 2020

Sony KD49X7055PBAEP, Smart Tv 49 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd (Nero, Modello 2020)

In offerta a 549,00 € – invece di 619,00 €

sconto 11%; ; – fino al 14 ott 2020

Sony KD55X7055PBAEP, Smart Tv 55 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd (Nero, Modello 2020)

In offerta a 569,00 € – invece di 639,00 €

sconto 11%; ; – fino al 14 ott 2020

Sony KD43XH8096PBAEP, Android Tv 43 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati (Nero, Modello 2020)

In offerta a 599,00 € – invece di 661,11 €

sconto 9%; ; – fino al 14 ott 2020

Sony KD65X7055PBAEP, Smart Tv 65 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd (Nero, Modello 2020)

In offerta a 749,00 € – invece di 869,00 €

sconto 14%; ; – fino al 14 ott 2020

Sony KD75XH8096PBAEP, Android Tv 75 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati (Nero, Modello 2020)

In offerta a 1.399,00 € – invece di 1.569,00 €

sconto 11%; ; – fino al 14 ott 2020

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day visitando la pagina dedicata oltre che seguendoci con Telegram (canale @offertemacitynet), la nostra pagina della diretta e la sezione di Macitynet.it con tutte le offerte del Prime Day.