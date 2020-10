Forte crescita dei Mac nel terzo trimestre del 2020 secondo IDC

Nel terzo trimestre del 2020 il segmento Mac nel vasto mondo PC in generale è cresciuto del 39% anno su anno. A riferirlo è IDC che evidenzia una crescita generale nelle spedizioni PC del 14,6% per il terzo trimestre 2020, con 81,3 milioni di unità spedite.

La società specializzata in ricerche di mercato stima che Apple ha spedito 6,89 milioni di dispositivi macOS nel trimestre in oggetto, in salita rispetto ai 4,59 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, numeri che rappresentano una crescita stimata anno su anno del 38,9%.

“La domanda dei consumatori e le esigenze istituzionali, hanno in alcuni casi permesso di avvicinarsi a livelli record”, riferisce Jitesh Ubrani, Research Manager di IDC. “Se il mercato non fosse stato ostacolato dalla penuria di componenti, le spedizioni dei notebook sarebbero cresciute ancora di più nel terzo trimestre giacché l’appetivo di mercato non è stato ancora saziato”.

Il market share di Apple è altresì cresciuto leggermente nello stesso periodo in oggetto. Per il Q3 2020 Apple vanta una quota di mercato dell’8,5%, in salita rispetto al 7% del Q3 2019. La Mela si classifica al quarto posto nel grande mercato PC in generale, dietro Lenovo, HP e Dell e avanti rispetto ad Acer.

IDC stima 19,2 milioni di unità spedite per Lenovo nel Q3 2020; per HP nello stesso periodo si stimano 18,6 milioni di unità; per Dell 11,9 milioni di unità e per Acer 6 milioni di unità.

La crescita è stata simile in quasi tutti i mercati, con una crescita a una cifra nelle regioni di Asia, Medio Oriente, Africa ed Europa. In America Latina il tradizionale mercato di PC ha registrato una crescita a due cifre per la prima volta in cinque anni.

Negli Stati Uniti, il tradizionale mercato PC ha registrato “uno straordinario trimestre” con forte crescita a due cifre delle spedizioni alimentate dagli ordini da chi è stato costretto a rimanere in casa e dai riassortimenti di magazzino. Ad ogni modo, mentre si evidenzia un rafforzamento nelle spedizioni dei notebook, il mercato delle macchine desktop registra un leggero declino anno su anno.

Interessante notare che per tutto il trimestre in oggetto la carenza di componenti secondo IDC ha comportato un arretrato di ordini e “un’opportunità mancata” per molti produttori.

“L’industria PC è arrivata al terzo trimestre con un considerevole arretrato di ordini non soddisfatti”, riferisce Linn Huang, vice presidente responsabile Devices and Displays di IDC; “E sembra che il trimestre si concluderà allo stesso modo. Alla luce di carenze dovute più a una carenza di pianificazione aziendale che a problemi tecnici, non prevediamo un’improvvisa spinta produttiva e l’arretrato si trascinerà probabilmente fino al 2021”.