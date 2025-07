Prime Day, tutti i prodotti più venduti per Cucina, Pulizia e cura della casa

l Prime Day 2025 si è confermato ancora una volta come un momento chiave per comprendere le preferenze di acquisto degli italiani, specialmente nei settori legati alla casa e alla vita quotidiana. Analizzando i bestseller relativi a piccoli elettrodomestici da cucina, sistemi di pulizia e stiratura, nonché macchine da caffè, emergono tendenze chiare che raccontano molto sulle esigenze e le aspirazioni dei consumatori di oggi.

Tra i marchi protagonisti spiccano brand ormai consolidati nel panorama italiano, come Bosch, Girmi e De’Longhi, affiancati da nomi in rapida ascesa come Cecotec, Proscenic e Aigostar. L’elemento comune tra i prodotti più venduti? L’efficienza, la compattezza e la promessa di semplificare la routine quotidiana. Il consumatore del 2025, infatti, è sempre più orientato verso soluzioni che coniugano tecnologia accessibile, multifunzionalità e facilità d’uso.

Nel settore cucina, i robot multifunzione e i frullatori ad alte prestazioni sono stati tra gli articoli più gettonati. La crescente attenzione verso un’alimentazione sana e fatta in casa ha spinto in alto le vendite di impastatrici, tritatutto e bilance elettroniche di precisione. A sorpresa, si nota anche un ritorno dell’interesse per strumenti classici ma rivisitati in chiave moderna, come i cavatappi elettrici o le affettatrici compatte per uso domestico.

Passando alla cura della casa, aspirapolvere senza fili, scope elettriche intelligenti e lavapavimenti automatici hanno fatto segnare cifre record. L’automazione e la connettività, in particolare, stanno diventando fattori decisivi nella scelta del prodotto. Anche nella stireria si evidenzia una preferenza crescente per i sistemi stiranti verticali e i ferri da stiro a caldaia con tecnologie anticalcare avanzate.

Infine, le macchine da caffè continuano a rappresentare un segmento maturo ma ancora dinamico: tra i più venduti figurano modelli superautomatici e a capsule compatibili, capaci di unire rapidità, personalizzazione e design compatto.

Ecco comunque i prodotti più venduti in quantità durante il Prime Day. Ovviamente ad influenzare le quantità sono i prezzi di accesso ai dispositivi.

Cucina e Piccoli Elettrodomestici

