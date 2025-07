Prime Day, avviatore Noco Boost GB40 a 91,96 €

Costa solo 91,96€ su Amazon invece di 129,95€ l’avviatore di emergenza NOCO Boost GB40, un dispositivo compatto ma potente da 1000 ampere in grado di avviare rapidamente una batteria scarica. Pensato per motori a benzina fino a 6,0 litri e diesel fino a 3,0 litri, assicura fino a 20 avviamenti con una singola carica.

Il design compatto (pesa appena 900 grammi) racchiude una batteria al litio ad alte prestazioni che si ricarica completamente in circa 3 ore tramite USB. L’avviatore integra un sistema UltraSafe che impedisce errori di collegamento grazie alla protezione contro l’inversione di polarità e alla tecnologia anti-scintilla, permettendo un uso sicuro anche senza conoscenze tecniche.

Oltre alla funzione di avviatore, può essere utilizzato come power bank portatile per ricaricare smartphone e tablet tramite la porta USB. Include anche una torcia LED da 100 lumen con sette modalità, tra cui strobo e SOS, utile in caso di emergenze stradali o blackout domestici. La lunga durata della carica (fino al 70% mantenuto per un anno) lo rende affidabile anche con utilizzi sporadici.

Rispetto al prezzo di listino di 129,95€, oggi costa solo 91,96€ su Amazon, un prezzo molto conveniente per le caratteristiche tecniche e per il fatto che siamo parlando di uno dei migliori produttori a mondo di questo tipo di accessori. che rende interessante l’acquisto per chi cerca un dispositivo multifunzione e pronto all’uso in auto, moto o in casa.

