Il robot che vi pulisce la piscina costa solo 105 €

L’estate è per rilassarsi, non per spazzolare. E il Redkey S100 vi evita muscoli indolenziti e ore di fatica sotto il sole cocente: pulisce la piscina per voi, in automatico, con un solo click. Se vi interessa al momento lo comprate in sconto a soli 105 €.

E alimentato da una batteria da 5.200 mAh che, con una ricarica di circa 4 ore, funziona per 130 minuti di fila, abbastanza per coprire piscine fino a 100 metri quadrati.

La pulizia è assicurata da due potenti motori che lavorano insieme promettendo un’aspirazione efficiente e rapida. Il filtro da 180 micron trattiene detriti anche molto piccoli, come particelle di sabbia, migliorando la qualità della pulizia e riducendo la necessità di interventi manuali successivi.

Dal punto di vista pratico, basta accenderlo e immergerlo nella piscina per avviare automaticamente il ciclo di pulizia. Questo modello può anche arrampicarsi su pendenze fino a 18° e quindi raggiungere anche zone difficili come pareti inclinate e angoli, garantendo una copertura più completa.

C’è anche la funzione di auto-parking: ovvero quando la batteria si sta esaurendo, il robot si ferma automaticamente vicino al bordo della piscina, evitando che rimanga bloccato o si scarichi completamente in acqua. A quel punto col gancio di recupero incluso si può facilmente togliere dall’acqua senza doversi bagnare.

Il pacchetto comprende, oltre al robot, un filtro riutilizzabile, il caricabatterie, il gancio per il recupero, due cuscinetti per la funzione scrub e un manuale dettagliato per l’uso.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 105 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

