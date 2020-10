Prime Day ultime ore: Echo Dot 19,99, Echo Flex 14,99 €, Echo Auto 34,99 €

Sono le ultime ore del Prime Day edizione 2020 ma c’è ancora tempo per portarsi a casa alcuni prodotti a prezzo stracciato. È il caso di tre accessori Alexa che sono in vendita con il miglior sconto di sempre: Echo Dot a 19,99, Echo Flex a 14,99 €, Echo Auto a 34,99 €

Di Echo Auto abbiamo già parlato altre volte in particolare nei giorni del lancio. Qui potrebbe bastare sapere che si tratta di un sistema Alexa specificatamente nato per l’automobile capace di ascoltare i controlli vocali anche in presenza di musica o dei rumori dell’aria condizionata e della strada ed alimentato dalla presa da 12V o dalla porta USB. Costa 34,99 euro invece che 60 euro

Echo Dot, recensito da Macitynet qui, è un piccolo altoparlante intelligente con cui potrà interagire tutta la famiglia per avviare la riproduzione di musica, effettuare rapide ricerche, leggere le ultime notizie, ascoltare le previsioni meteo, impostare le sveglie e soprattutto controllare i dispositivi Smart installati in casa attraverso semplici comandi vocali. Costa 19,99 invece che 50 euro

Echo Flex di base è un microfono integrato da uno speaker smart ma con una peculiarità: la forma “a spina elettrica” In questo modo lo posizionare in una qualsiasi presa della vostra casa per gestire il colloquio con Amazon Alexa e conoscere le previsioni del tempo, gestire la musica e le automazioni della casa. Nella sua semplicità permette comunque di fare praticamente di tutto con il solo limite dell’uscita audio che non può avere la potenza e la fedeltà di altri dispositivi simili. Lo comprate a metà prezzo: 14,99 euro