Prime Day: tre lampadine Philips Hue White compatibili HomeKit a 35,99 €

Se siete interessati ad acquistare delle lampadine smart per la vostra casa, grazie al Prime Day non c’è un momento migliore. Le Philips Hue White in pacchetto di a 35,99

Stiamo parlando di un sistema di illuminazione controllabile direttamente con la funzionalità Bluetooth dal vostro smartphone attraverso l’App dedicata che funzionano anche senza Bridge (benché per avere piena funzionalità se ne dovrebbe installare uno). Tra i loro vantaggi la piena compatibilità con Apple HomeKit oltre che con Alexa e Google Nest.

Grazie al sistema Hue completo avrete controllo vocale, controllo intelligente anche fuori casa, facile regolazione dell’illuminazione, utilizzo come sveglia con selezione seleziona dell’effetto di illuminazione desiderato

