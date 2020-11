Prime Video Channels, ancora più film e sport per i clienti Amazon

Ancora più film, serie tv e programmi sportivi per i clienti di Amazon Prime Video con il servizio Prime Video Channels. Il servizio è attivo da qualche giorno in Italia attraverso il servizio di intrattenimento on demand di Amazon: gli utenti Prime potranno aggiungere alla propria offerta Prime Video una selezione di canali preferiti per TV on-demand, streaming di programmi di intrattenimento e film tra cui Infinity Selection, Starzplay, Juventus TV.

I clienti Prime potranno accedere a Prime Video Channel con iscrizioni supplementari, a partire da 2,99 euro al mese, con un periodo d’uso gratuito di 30 giorni, nessun contratto a lungo termine e la possibilità di cancellazione in qualsiasi momento.

I vantaggi per chi sceglie Prime Video Channels sono una selezione ancora più ampia di titoli (film, serie tv, nuovi contenuti streaming), il massimo controllo dell’abbonamento e la possibilità di iscriversi e guardare solo i canali preferiti, approfittare del periodo d’uso gratuito di 30 giorni per tutti i canali, scaricare e guardare ovunque contenuti on-demand, utilizzare un unico account d’accesso e un solo metodo di pagamento.

Per i tifosi bianconeri d’obbligo è l’abbonamento al canale Juventus TV con interviste esclusive, approfondimenti e partite che hanno fatto la storia da rivedere.

Sono disponibili anche i canali Midnight Factory, con serie tv popolari come Sinister, Mubi con tanti titoli horror e film d’autore, Infinity selection con film italiani e internazionali, Starzplay con serie tv avvincenti e nuovi film ogni mese, Noggin per chi ama i cartoni animati di Nick Jr. C’è spazio anche per gli appassionati di musica, con concerti integrali musicali premiati su servizio on demand sul canale QelloConcerts e il meglio della musica classica del jazz e della danza sul canale Mezzo.

I clienti Prime potranno iscriversi per guardare le serie tv e i film preferiti ovunque e in qualsiasi momento nell’app Prime Video. Prime Video Channels sarà accessibile tramite l’app Prime Video, fruibile sempre e ovunque su una selezione di smart TV, dispositivi mobili iOS e Android, Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick e altri ancora. Da qui per la lista completa dei dispositivi visitare

Gli abbonamenti Prime Video Channels disponibili al lancio, e il loro corrispettivo prezzo in euro, comprendono:

Infinity Selection (€6.99 EUR/mese): Infinity Selection offre una selezione del grande cinema italiano e internazionale, con film come IT – Capitolo Due e Godzilla II – King of the Monsters, Rampage – Furia animale e Pokémon Detective Pikachu. Starzplay (€4.99 EUR/mese): Starzplay offre la selezione migliore dello streaming globale tra cui le serie originali STARZ, disponibili lo stesso giorno dell’uscita negli Stati Uniti come “Power Book II: Ghost”, contenuti raffinati come “Normal People” e “The Act”, oltre ad un ampio catalogo dei più grandi successi di Hollywood di tutti i tempi. Noggin (€3.99 EUR/mese): Il canale per imparare insieme con i personaggi di Nick Jr. Juventus TV (€3.99 EUR/mese): Tutti i video della tua squadra preferita dove, come e quando vuoi. Mubi (€9.99 EUR/mese): Cinema d’autore e film selezionati da tutto il mondo. Raro Video (€3.99 EUR/mese): Il cinema che non esiste più in una selezione esclusiva di film d’autore. Midnight Factory (€4.99 EUR/mese): La migliore selezione horror per i fan più esigenti. Il male, fatto bene. Full Moon TV (€3.99 EUR/mese): Il canale per i temerari, gli amanti dell’adrenalina e della suspense. ShortsTV (€3.99 EUR/mese): Un canale HD 24/7, un punto di riferimento mondiale per gli amanti dei cortometraggi. Qello Concerts by Stingray (€4.99 EUR/mese): Migliaia di acclamati e premiati concerti on-demand, per intero. Mezzo (€2.99 EUR/mese): Il meglio della musica classica, jazz e dance.



Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque: tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet. Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link. Amazon Prime Video è gratis per gli utenti abbonati ad Amazon Prime.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di Macitynet.