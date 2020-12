La Tiguan eHYBRID plug-in è ordinabile in Italia

La Volkswagen continua a portare avanti la sua ambiziosa strategia di elettrificazione con il lancio di nuove auto 100% elettriche e ibride. Ora all’offerta si aggiunge anche la variante ibrida plug-in della Tiguan, modello aggiornato di recente. Il produttore riferisce che il motore elettrico permette alla Tiguan eHYBRID di percorrere la maggior parte dei tragitti quotidiani a zero emissioni locali: l’autonomia elettrica, infatti, raggiunge i 50 km nel ciclo WLTP. In Italia, la Tiguan eHYBRID è proposta nei tre allestimenti disponibili (Life, Elegance e R-Line) a prezzi di listino da 41.400 Euro. L’arrivo nelle Concessionarie è previsto nel primo trimestre del 2021.

Nella modalità Hybrid, il motore elettrico e quello turbo benzina 1.4 TSI lavorano in sinergia per muovere l’auto con la massima efficienza. In questa modalità, la Tiguan eHYBRID è anche in grado di procedere con la sola propulsione 100% elettrica e sfrutta frenate e decelerazioni per recuperare energia.

Così, anche nei percorsi più lunghi c’è abbastanza elettricità immagazzinata nella batteria agli ioni di litio per spegnere il TSI o per supportarlo con una spinta maggiore, a seconda delle circostanze. È anche possiible attivare manualmente la modalità GTE: in questo caso, il motore elettrico e il TSI lavorano insieme per fornire il massimo delle prestazioni, con risultati sorprendenti. I due motori insieme generano una potenza di sistema di 245 CV (180 kW) e una coppia massima di 400 Nm, che permettono alla Tiguan eHYBRID di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e di raggiungere la velocità massima di 205 km/h.

Al notevole dinamismo, il SUV ibrido plug-in promette un’efficienza eccellente: nel ciclo WLTP, il consumo combinato è di 1,6-1,9 litri/100 km, con emissioni di CO2 di 37-45 g/km. I dati corrispondenti nel ciclo NEDC sono invece di 1,5-1,7 litri/100 km e 33-38 g/km. Questi valori permettono alla Tiguan eHYBRID di beneficiare degli incentivi all’acquisto per auto a ridotto impatto ambientale: il cosiddetto Ecobonus, in caso di rottamazione, arriva fino a 4.500 Euro.

In modalità 100% elettrica E-Mode, la Tiguan eHYBRID è in grado di raggiungere la velocità massima di 130 km/h e di percorrere fino a 50 km nel ciclo WLTP. Si tratta di un’autonomia adeguata per coprire gran parte dei tragitti quotidiani nell’utilizzo medio. Se ricaricata regolarmente, può quindi essere utilizzata come una vettura a zero emissioni locali per la maggior parte dell’anno. Farlo è semplice: la batteria agli ioni di litio da 13 kWh, collocata nel pianale dell’auto davanti all’asse posteriore, si carica con corrente alternata AC. Può essere ricaricata dalla presa domestica alla potenza di 2,3 kW, oppure a 3,6 kW da una colonnina pubblica o dalla wallbox di casa.

Tutte le Tiguan eHYBRID sono equipaggiate di serie con i cavi di ricarica di modo 2 per presa domestica e di modo 3 per wallbox e colonnine pubbliche.

Insieme alla vettura è possiible acquistare anche l’ID. Charger, wallbox marchiata Elli, l’azienda fornitrice di soluzioni di ricarica del Gruppo Volkswagen. L’ID. Charger permette di ricaricare fino a una potenza di 11 kW in corrente alternata AC ed è compatibile con tutte le elettriche e ibride plug-in Volkswagen, nonché quelle di altri Costruttori con connettore di tipo 2. Oltre alla versione d’accesso, che costa 399 Euro, le ID. Charger Connect e Pro aggiungono la connessione Wi-Fi, Ethernet o telefonica LTE. In questo modo, con l’applicazione We Connect ID. è possibile accedere alla wallbox direttamente dallo smartphone, per gestire la ricarica anche da remoto.

Tutte le notizie che parlano di Volkswagen sono disponibili da questa pagina. Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità smart nella nostra sezione ViaggiareSmart.