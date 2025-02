Amazon ha aggiornato l’app Prime Video per Apple TV

Pubblicità

L’app Prime Video di Amazon per Apple TV è stata aggiornata e ora è ottimizzata meglio per tvOS, permettendo lo swipe con il telecomando Siri Remote per scrollare tra i programmi e i film Prime Video, ma anche di usare gesture con il clickpad per l’avanzamento veloce, il riavvolgimento e sfogliare contenuti.

Anche la funzione di ricerca è stata aggiornata e ora mostra i risultati man mano che si indica ciò che si vuole cercare. È anche possibile eseguire ricerche con la voce.

L’app Prime Video ora supporta funzioni di accessibilità quali VoiceOver (lettore di schermo), Hover Text (“Ingrandimento testo al passaggio del cursore “) e il Grassetto (per rendere il testo sull’interfaccia dell’app Apple TV più facile da leggere).

Sono presenti nuove effetti di movimento e sonori che si notano quando si naviga tra i contenuti, ma anche immagini ad alta risoluzione dei programmi e film mostrati in anteprima.

Ricordiamo che è possibile scaricare le app per Apple TV direttamente dal suo App Store oppure tramite una ricerca con Siri: basta andare sulla schermata Home di Apple TV, da qui su App Store, cercare l’app e selezionare “Acquista” o “Ottieni” (per le app gratuite).

App come Prime Video richiedono che venga effettuato l’accesso per usare il servizio: basta aprire l’app per accedere o configurare un account e segui le istruzioni sullo schermo.

Tutte le notizie dedicate ai servizi streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili in questa sezione di macitynet.