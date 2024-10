Asciuga-scarpe elettrico in offerta a soli 8 €

Pubblicità

L’asciuga-scarpe elettrico rappresenta una soluzione pratica e veloce per prendersi cura delle calzature, offrendo un’asciugatura rapida e a 360°: se vi interessa, sappiate che grazie all’offerta in corso in queste ore ve lo portate a casa per meno di 10 Euro.

Grazie alla sua funzionalità avanzata, questo dispositivo non solo asciuga, ma sterilizza con luce UV, contribuendo a eliminare i batteri e i cattivi odori, lasciando scarpe e altri accessori igienizzati e pronti all’uso.

È compatibile con qualsiasi tipo di calzatura, adattandosi facilmente a stivali, scarpe da ginnastica, calzini, guanti e persino pantofole. La sua capacità di asciugare e sterilizzare diversi tipi di tessuti lo rende un alleato indispensabile soprattutto durante i mesi più umidi.

Il dispositivo è estremamente facile da usare: con un solo click si avvia il ciclo di asciugatura, mentre una pratica rotella di regolazione consente di impostare la temperatura ideale, che può arrivare fino a 48°C. Il processo è personalizzabile a seconda del materiale e del livello di umidità, garantendo risultati ottimali senza danneggiare i tessuti.

Un altro punto di forza di questo asciuga-scarpe è la sua struttura pieghevole, che ne consente il facile inserimento in qualsiasi scarpiera, grazie alle dimensioni compatte di 27 x 29 cm circa quando viene chiuso. Questo design salvaspazio lo rende ideale anche per chi ha poco spazio a disposizione, mentre la maniglia integrata facilita il trasporto, permettendo di portarlo con sé in viaggio o all’aperto.

Con un consumo di soli 180 Watt e un cavo lungo 1,2 metri, offre infine un ottimo equilibrio tra efficienza energetica e praticità d’uso, rendendolo facile da posizionare in qualsiasi stanza senza bisogno di prolunghe.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 41 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 79% andando a spendere intorno ai 8 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.