Pro-Ject presenta gli accessori per gli amanti del vinile

Oltre ai giradischi per appassionati di vinile di ogni budget, l’azienda austriaca Pro-Ject offre numerosi complementi e accessori per una accurata messa a punto e per un notevole miglioramento del suono.

A volte il mondo sembra girare al contrario. E può succedere che nell’epoca della connettività in fibra ultra-veloce e della musica in streaming torni di moda il vinile, sintesi assoluta dell’analogico a tutto tondo, fatto di tattilità e gesti, di sguardi, di suntuose copertine cartonate e di tanta manutenzione. Un aspetto affascinante del magico mondo del vinile è che bisogna averne cura: non solo del disco in sé, ma anche del giradischi e della puntina che lo legge.

All’interno del catalogo Pro-Ject, il più importante produttore a livello mondiale di giradischi, esistono molti accessori, per ogni esigenza e per qualsiasi tasca. Alcuni estremamente utili e semplici da utilizzare, altri ad appannaggio solo di appassionati esperti.

Tra quelli “per tutti”, il più importante è la bilancina, Measure it, nella versione E o S2 con una precisione rispettivamente di 0,002g e 0,001g. E’ un ausilio indispensabile per fare in modo che il peso di lettura della testina corrisponda esattamente con quello consigliato dalla fabbrica. Un controllo periodico è consigliato, visto che il contrappeso del braccio può muoversi accidentalmente, e nel caso di cambio testina la misura ci permetterà una taratura estremamente più accurata di quanto non faccia il sistema in dotazione al braccio.

Altro accessorio assolutamente indispensabile è Level it, la livella con corpo in legno dotata di una grande scala di lettura, che permette di controllare il piano di appoggio del giradischi, dandoci la possibilità di metterlo perfettamente in bolla. Questo aspetto, a volte trascurato, è invece di primaria importanza, essendo il giradischi un complesso sistema meccanico che basa il suo corretto funzionamento sulla perfetta planarità della lettura.

Per ovviare poi alle ondulazioni di alcuni dischi in vinile, comuni soprattutto con i dischi d’epoca, vengono in aiuto due accessori Pro-Ject, Clamp it e Record Puck. Il primo, più leggero, e il secondo con un peso di addirittura 800 grammi, sono costruiti rispettivamente in alluminio tornito dal pieno e in acciaio.

Infine il geniale Pro-Ject Q UP, in grado di sollevare in modo sicuro il braccio alla fine del disco. Può essere installato in pochi minuti, senza attrezzi, ed è progettato per adattarsi alla maggior parte dei giradischi manuali, essendo possibile configurarlo per una stragrande varietà di altezze, spessori e forme del braccio.

Q UP interagisce solo con il braccio alla fine del disco e non influenza negativamente la qualità del sistema in alcun modo. Renderà qualsiasi giradischi, dagli entry-level fino ai più costosi oggetti Hi-End, “semiautomatico”, così da preservare l’usura della testina.

Disponibilità e prezzi

I prodotti Pro-Ject, inclusi giradischi e accessori, sono distribuiti in Italia da Audiogamma Spa. Qui di seguito i prezzi: Level it costa 25 euro, Measure it E costa 39 euro, Measure it S2 a 105 euro, Q UP 59 euro, Record Puck costa 75 euro, infine Clamp it a 105 euro.