Prolunga girevole per rubinetti a meno di 1 Euro

Rendete il lavandino davvero Smart con questa prolunga girevole per rubinetti in offerta speciale. Grazie al suo sistema rotante a 1080° su tre punti articolati è possibile orientare il getto dell’acqua in qualsiasi direzione per facilitare cose come il risciacquo di frutta e verdura, la pulizia di stoviglie o il semplice lavaggio del viso, una flessibilità che rende tutto più comodo soprattutto negli spazi ristretti o in presenza di lavandini di forma irregolare.

Il getto può essere modificato ruotando la testa dell’accessorio. Nello specifico si passa da un flusso normale con rompigetto che arricchisce l’acqua di ossigeno e ne ammorbidisce la pressione a una modalità a doccetta, ideale per rimuovere residui di cibo dai piatti, detergere meglio le superfici o lavare i capelli nel lavandino.

Si installa facilmente e senza strumenti particolari su tutti i rubinetti da 22 mm e 24 mm grazie all’adattatore incluso: vi basta svitare l’aeratore esistente e avvitare questa nuova prolunga.

È costruita in ABS, un materiale con una buona durata nel tempo, e la finitura argento lo rende discreto e compatibile con la maggior parte dei rubinetti cromati. Segnaliamo inoltre la presenza di una doppia guarnizione interna antigoccia che contribuisce a prevenire perdite d’acqua e inutili sprechi.

Se siete interessati all'acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

