HomePod 26 migliora crossfade e AirPlay

Oltre agli aggiornamenti a macOS 26, iPadOS 26, iOS 26, watchOS 26 e tvOS 26, Apple ha rilasciato anche l’update a HomePod 26, ultima versione del software per HomePod e HomePod mini, release che integra migliorie relative al Crossfade e ad AirPlay.

Nelle note di rilascio Apple riferisce che il Crossfade su HomePod consente di effettuare transizioni fluide tra i brani abbassando il volume del brano attualmente in riproduzione per creare un effetto dissolvenza con il brano successivo, senza fermare la musica.

Per quanto riguarda AirPlay, sfruttando quest’ultimo per la riproduzione audio su HomePod ora è possibile chiedere a Siri la riproduzione di un brano su un diverso speaker HomePod nella casa. Apple riferisce ancora di risoluzioni di problemi e miglioramenti alla stabilità.

Come aggiornare HomePod e HomePod mini

Di default, HomePod e HomePod mini installano automaticamente i nuovi aggiornamenti software, ma volendo è possibile verificare manualmente la presenza di aggiornamenti nell’app Casa da iPhone, iPad o Mac. Di seguito, ecco come procedere:

Verificare che il proprio dispositivo sia aggiornato alla versione più recente di iOS, iPadOS o macOS. Aprire l’app Casa. Toccare o fare clic sul pulsante Altro (i tre puntini) , quindi su Impostazioni abitazione > Aggiornamento software. Se è disponibile un nuovo aggiornamento, selezionare “Aggiorna”. Se non è disponibile un nuovo aggiornamento, è possibile selezionare HomePod per attivare gli aggiornamenti automatici e installare automaticamente il software più recente quando è disponibile.

Aggiornamento software indicherà anche se l’HomePod è già aggiornato e mostrerà il software di HomePod installato. Durante l’aggiornamento, sulla parte superiore di HomePod appare una luce bianca che ruota. L’aggiornamento potrebbe richiedere un po’ di tempo. Assicuratevi che HomePod resti collegato alla rete elettrica mentre viene eseguito l’aggiornamento.

