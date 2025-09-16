Apple Music Transfer semplifica la migrazione per chi arriva da Spotify

Per gli appassionati di musica cambiare servizio di streaming può trasformarsi in una brutta esperienza, tanto da arrivare a desistere solo all’idea di dover ricostruire intere raccolte di brani e le playlist preferite: alcuni software terze parti vengono in soccorso, solitamente a pagamento, ma ora è disponibile anche lo strumento Apple Music Transfer.

Come indica chiaramente il nome, permette agli utenti che usano Spotify ma anche altri servizi di streaming, di trasferire il proprio universo musicale e relative preferenze per migrare in Apple Music. Per chi deve fare il contrario, oppure migrare tra servizi diversi da Apple Music, più avanti in questo articolo segnaliamo l’app SongShift in grado di risolvere qualsiasi esigenza.

Apple Music Transfer su iPhone, iPad e Android

Per iniziare la procedura occorre un abbonamento attivo ad Apple Music: su iPhone e iPad bisogna entrare nelle Impostazioni, scorrere fino in fondo per aprire la sezione App, infine un un tocco su Trasferisci Musica da altri servizi. Il sistema permette di scegliere il servizio musicale di partenza (bisogna inserire nome utente e password per accedervi) e anche cosa l’utente desidera trasferire in Apple Music.

Si può fare anche su Android: basta aprire l’app Apple Music, aprire il menu contrassegnato con tre puntini, infine entrare in Impostazioni e cercare Trasferisci da altri servizi di musica.

Oltre a Spotify è possibile migrare dagli altri principali servizi di streaming, inclusi Amazon Music, YouTube, Deezer, Pandora e Tidal. Con Apple Music Transfer si possono trasferire canzoni e album preferiti e naturalmente anche le playlist, a patto però che queste ultime siano state create dall’utente e non proposte dal servizio streaming.

In generale il colosso di Cupertino precisa che ciò che si può trasferire dipende sia dal servizio di partenza, sia da ciò che è disponibile nel catalogo di Apple Music. Se nel passaggio non viene trovata una corrispondenza perfetta per una canzone, il sistema contrassegna il brano per essere revisionato, in questo modo l’utente può scegliere una versione alternativa tra quelle disponibili in Apple Music mostrate in un elenco.

La funzione Apple Music Transfer è sta inizialmente avvistata in test in Apple Music per Android nel mese di febbraio del 2024. Inizialmente è stata rilasciata in Australia e Nuova Zelanda per poi essere estesa in altri paesi a fine agosto quest’anno: USA, Regno Unito, Francia, Germania, Brasile e Messico. Ora è disponibile ovunque nel mondo sia disponibile Apple Music, con l’eccezione di Cina, Russia e Myanmar.

SongShift mette d’accordo tutti i servizi di streaming musicali

Per mettere a disposizione la funzione di trasferimento Apple collabora con SongShift, piattaforma e app specializzati nel trasferimento, condivisione e sincronizzazione di playlist da e verso tutti i principali servizi di streaming musicali.

Le funzioni base dell’app, incluse quelle per la migrazione di brani e album preferiti e playlist si possono usare gratis, l’app si scarica da questa pagina di App Store. Ma per le funzioni complete, inclusa la sincronizzazione tra più servizi e la condivisione con amici e social, richiede un pagamento in-app: è disponibile l’accesso settimanale a 6,99€, l’abbonamento mensile a 7,99€ infine l’accesso a vita a 69,99 euro.

Per chi necessita trasferire dati e playlist da e verso qualsiasi servizio di musica in streaming rimandiamo a questo articolo di macitynet.