PS5 edizione digitale con Bundle Call of Duty: Black Ops 6, solo 399 euro

Su Amazon trovate in offerta la Playstation PS5 edizione digitale – Bundle Call of Duty: Black Ops 6, pensata per chi cerca una console aggiornata con gioco incluso. Il costo è di 399,99€ invece di 499€, con specifiche adatte a sessioni di gioco fluide e titoli di ultima generazione.

Console digitale e bundle con titolo incluso

La PS5 Edizione Digitale è una versione senza lettore ottico, progettata per chi preferisce acquistare e scaricare i giochi direttamente online. Il bundle include Call of Duty: Black Ops 6, uno dei titoli più attesi e discussi del panorama videoludico. Si tratta di uno sparatutto in prima persona, con una forte componente narrativa e multiplayer, pensato per chi ama l’azione tattica e le modalità competitive. La console monta SSD da 825 GB, CPU AMD Zen 2 a 8 core e GPU RDNA 2, con supporto a ray tracing, 4K e 120 Hz, garantendo fluidità e realismo anche nei titoli più pesanti.

Proposta per chi gioca in digitale e ama l’online

Questa edizione si rivolge in particolare a chi gioca prevalentemente in formato digitale e vuole accedere rapidamente a contenuti aggiornati. La Playstation PS5 Digital è compatibile con le offerte del PlayStation Store, le raccolte di giochi in abbonamento e tutti i servizi online. Il gioco incluso, Black Ops 6, offre un’esperienza completa sia in solitaria che in rete, con modalità competitive, cooperativa e campagna. Perfetta per chi ama le sfide online, con matchmaking rapido e contenuti aggiornati costantemente. Anche l’integrazione con PS Plus consente di ampliare la libreria in digitale senza costi aggiuntivi per supporti fisici.

Prestazioni di nuova generazione e titolo di richiamo

Oltre alle specifiche tecniche, la PS5 offre un’esperienza di gioco più reattiva grazie al controller DualSense, con feedback aptico e grilletti adattivi, per una maggiore immersione. La compatibilità con giochi PS4 permette di accedere a una libreria vasta fin da subito, mentre il design compatto della Digital Edition semplifica la sistemazione in ambienti ridotti. L’inclusione di un titolo come Call of Duty: Black Ops 6 aumenta il valore del bundle, dato che la saga è tra le più seguite e giocate al mondo, con una community attiva e contenuti stagionali che ne allungano la longevità.

Amazon propone oggi questo bundle a 399,99€, in netto calo rispetto ai 499€ di listino. Si tratta di una delle offerte più rilevanti per una console di ultima generazione con gioco incluso, considerando anche la popolarità della serie Call of Duty, tra le più vendute e giocate al mondo.

Sto caricando altre schede...