Pubblicità Microsoft propone il Surface Pro 7 come “scelta migliore” rispetto al MacBook Pro

Microsoft ha pubblicato su YouTube un nuovo spot dal titolo “Microsoft Surface Pro 7: The Better Choice”, una pubblicità che confronta il suo tablet con il MacBook Pro da 13″.

Lo spot evidenzia il touchscreen del Surface Pro 7 e la penna per Surface inclusa, rispetto alla “piccola barra” (la Touch Bar, ndr) del MacBook Pro. Altri presunti vantaggi del Surface Pro 7 evidenziati nello spot, sono: il costo inferiore, la tastiera scollegabile e l’affermazione che si tratta di un tablet superiore per il gaming rispetto al MacBook Pro.

Non si comprende perché Microsoft ha voluto confrontare il Surface Pro 7 con il MacBook Pro, quando un confronto più sensato sarebbe stato con l’iPad, l’iPad Air o l’iPad Pro con l’Apple Pencil e la Magic Keyboard.

Dal punto di vista delle prestazioni pure, i test con Geekbench evidenziano per il Surface Pro i3 con 4GB di RAM punteggi nei test single-core e multi-core rispettivamente di 769 punti e 1851 punti; la variante con core i7 e 8GB di RAM registra punteggi di 1210 e 4079 nei test single-core e multi-core. Il MacBook Pro con M1 e 8GB di RAM nei test con Geekbench ottiene punteggi di 1735 e 7686 nei test single-core e multi-core.

Per quanto riguarda i prezzi, il Surface Pro 7 parte da 899 euro per la versione Core i3, 4 GB, 128 GB; per arrivare fino a 2239,00 euro nella versione Core i7, 16 GB, 1 TB. Il MacBook Pro da 13″ parte da 1479 con il chip Apple M1 con CPU 8‑core, 8GB di memoria unificata e archiviazione SSD da 250GB e la versione con 16GB di RAM e 1TB di archiviazione SSD arriva a 2169,00 euro.

Resta il mistero di voler confrontare… mele con pere: due dispositivi diversi, con target diversi, funzionalità diverse, tecnologie diverse, sistemi operativi diversi, elementi appartenenti a contesti completamente differenti al fine di giungere ad una ingannevole e conveniente descrizione dei fatti.