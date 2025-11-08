PURE ONE A90S, il più potente aspirapolvere di Tineco è disponibile su Amazon con 50 euro di sconto

Già presentato a IFA 2025 arriva su Amazon PURE ONE A90S di Tineco, l’aspirapolvere verticale per la pulizia domestica intelligente dotato della spazzola 3DSense Master Brush, che combina quattro tecnologie sensoriali. Ecco di che si tratta.

La nuova tecnologia di cui è dotato il dispositivo permette la rilevazione automatica del tipo di pavimento per ottimizzare la potenza di aspirazione in tempo reale, offre una luce frontale ad ampio angolo in grado di illuminare anche la polvere più piccola, rileva in modo intelligente i bordi per aumentare la potenza vicino alle pareti e in ultimo dispone di un sensore che regola la potenza in base alla quantità di polvere rilevata.

PURE ONE A90S si distingue anche per la potenza che raggiunge 270AW di aspirazione, il 46% in più rispetto al modello precedente, e garantisce un’autonomia di ben 105 minuti con una singola carica. Il design ergonomico prevede un tubo pieghevole fino a 180 gradi e una spazzola snodabile, entrambi studiati per facilitare la manovrabilità anche sotto i mobili più bassi. Inoltre, un display luminoso 3D mostra in tempo reale il livello di sporco del pavimento utilizzando un sistema cromatico, mentre uno schermo LED aggiorna costantemente lo stato dell’aspirapolvere.

Sistema SmartLift

L’aspirapolvere dispone di sistema SmartLift che sincronizza la regolazione del contatto con il pavimento, il controllo dall’impugnatura e il rilevamento dello sporco per gestire detriti di grandi dimensioni senza rischio di intasamenti.

Ancora, la spazzola ZeroTangle è progettata per rimuovere peli e capelli senza grovigli, spezzettandoli in parti più piccole e assicurando una pulizia continua anche nelle situazioni più impegnative.

Completa la dotazione di PURE ONE A90S una serie di accessori versatili: un rullo per pelucchi adatto alla pulizia di specchi e schermi, una mini spazzola ideale per superfici più piccole e delicate come la cuccia degli animali, e uno strumento 2-in-1 per la pulizia di fessure e punti critici.

Tutti questi accessori sono riponibili nella base di ricarica salvaspazio, così da averli sempre a disposizione. È inoltre presente la tecnologia ScrapeRing per lo svuotamento rapido e igienico del contenitore della polvere, rendendo l’esperienza di pulizia semplice e senza stress.

Prezzo e promo

PURE ONE A90S rappresenta il modello più avanzato della serie PURE ONE. Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato di 699 euro, ma al momento è attivo un coupon sconto di 50 euro che ne rende l’acquisto ancora più conveniente.

