Q-Alliance, nasce in Lombardia l’hub dedicato al quantum computing

Di Redazione
Funzionano in modo completamente diverso rispetto ai computer tradizionali che usiamo ogni giorno e promettono prestazioni e funzioni inimmaginabili: il quantum computing è attualmente considerato una delle nuove tecnologie più promettenti, così l’annuncio della nascita della Q-Alliance in Lombardia è un’ottima notizia per la regione e l’Italia, ma anche di portata internazionale.

Q-Alliance è un’iniziativa congiunta fondata da IonQ e D-Wave, due delle società più note nel settore, con la partecipazione di scienziati indipendenti e il sostegno delle istituzioni italiane. La sua missione è creare in Lombardia il più potente hub quantistico del mondo, all’interno di un ecosistema aperto, responsabile e sostenibile.

La nascita della Q-Alliance è stata definita nel memoramdum d’intesa firmato in occasione del Digital Innovation Forum svoltosi a Como. Grazie a questa iniziativa la Lombardia disporrà di una nuova infrastruttura di rilevanza globale. Gli obiettivi sono ambiziosi: accelerare la scoperta scientifica, la trasformazione industriale e la sovranità digitale.

Q-Alliance nasce nell’ambito della strategia nazionale italiana per le tecnologie digitali e quantistiche, in linea con le priorità definite dal Comitato interministeriale per la transizione digitale CiTD e con gli indirizzi politici promossi dal Sottosegretario di Stato, Senatore Alessio Butti.

Q-Alliance opera come un ecosistema aperto e inclusivo, garantendo l’accessibilità alla comunità scientifica italiana, al mondo accademico e all’industria. Promuove il coinvolgimento dei giovani ricercatori attraverso borse di studio, tirocini e programmi di formazione. Le parti si impegnano ad un uso esclusivamente civile delle tecnologie, alla sostenibilità e alla responsabilità etica.

“La creazione di Q-Alliance in Lombardia rappresenta un passo audace e visionario verso la costruzione del futuro del calcolo quantistico. Riflette l’ambizione dell’Italia di diventare l’epicentro della tecnologia quantistica in Europa” dichiara Niccolò De Masi, Presidente e CEO di IonQ.

Il dirigente prosegue “In qualità di co-fondatori di Q-Alliance, intendiamo accelerare l’innovazione all’interno dell’ecosistema imprenditoriale italiano, mettendo a disposizione dell’industria — dai settori farmaceutico e finanziario alla logistica, ai materiali e all’automotive — computer quantistici che già oggi dimostrano un impatto concreto nel mondo reale”.

