Con la novità sul Digitale Terrestre non andrai più al cinema, vedi tutto e anche gratis

Il Digitale Terrestre regala una interessante novità che farà felici gli appassionati di cinema.

Con l’arrivo dell’autunno e delle temperature più fresche, andare al cinema è desiderio di molti, e godersi le novità del momento. Non tutti, però, amano andare al cinema, soprattutto nelle serate più fredde e preferiscono un’atmosfera più casalinga, al calduccio con la loro coperta e magari una serie o un film.

Il tutto accompagnato da una tisana calda, qualche dolcetto, oppure, pizza, bevande varie, popcorn e patatine. È un classico intramontabile, che però colora le serata di chi ama questo tipo di situazione.

Vedere un film o una serie tv significa avere l’opportunità di distrarsi, magari dopo una giornata intensa, in cui lo stress ha avuto il sopravvento. Si sogna un po’, identificandosi nelle avventure di certi personaggi, osservando da lontano, per qualche ora, una “vita” che non è la propria.

Ci sono anche film che hanno insegnamenti interessanti da trarre, e che fungono da ispirazione per apportare qualità alla propria vita. D’altronde, in ogni pellicola c’è un messaggio, e se istruttivo, costituisce senza dubbio un valore aggiunto. E a proposito di film o serie da vedere a casa, c’è una novità che delizierà tutti gli appassionati.

Grande novità per i cinefili: dal mese di ottobre arriva un nuovo canale tutto dedicato al Cinema

Se certe sere non vi va di uscire, sappiate che il cinema potete godervelo direttamente a casa, gratuitamente.

Un’interessante novità, infatti, arriva dal canale La7, che propone, invece di La7d, dedicato principalmente alle donne, il canale La7 Cinema, tutto riservato ai film più belli contenuti nell’archivio Cairo Media.

Per chi non ne ha mai abbastanza di film da scoprire, questo nuovo canale offre la possibilità di godersi un’ampia programmazione di pellicole di tutti i tipi. L’iniziativa è partita lo scorso 1° ottobre ed era stato il presidente Urbano Cairo a dare l’annuncio.

Con 600 nuovi titoli a disposizione, c’è solo l’imbarazzo della scelta, per godere di serata all’insegna del divertimento, magari in compagnia di amici, familiari o del partner. Per vedere, dunque, queste meravigliose pellicole basterà collegarsi al canale 29. Sarà possibile vedere film in alta definizione, il che vuol dire che non vi saranno modifiche tecniche. Per questo è consigliabile eseguire la scansione manuale o automatizzata dal telecomando per rintracciare il canale (laddove non fosse già presente).

Per gli appassionati di cinema, dunque, non può esserci notizia più bella. L’unica preoccupazione sarà solo con chi decidere di guardare un bel film.