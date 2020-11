Qualcomm vola nel quarto trimestre 2020 grazie a iPhone 12

Ovunque lo si guardi il bilancio Qualcomm del quarto trimestre 2020 è in positivo, superando aspettative e previsioni: un risultato possibile grazie alle ingenti forniture di chip modem 5G per dispositivi Android, e anche in parte grazie al lancio degli iPhone 12 che impiegano tutti chip modem Qualcomm.

Il fatturato totale tocca quota 8,3 miliardi di dollari, una crescita del 73% rispetto allo stesso trimestre del 2019: ma in questo totale rientra anche un mega pagamento di 1,8 miliardi di dollari da parte di Huawei. In ogni caso anche rimuovendo questa voce, il fatturato Qualcomm del quarto trimestre 2020 arriva a 6,5 miliardi di dollari, quindi un aumento del 35% rispetto allo scorso anno. La previsione della società puntava a un fatturato di 5,93 miliardi di dollari. Tutte le divisioni sono in profondo positivo, incluse quelle di chip per smartphone, chip radio, internet of things, automotive, oltre naturalmente gli introiti per royalty sull’enorme parco brevetti del colosso USA. Nei commenti Il CEO Steve Mollenkopf ha dichiarato, come segnala CNBC, che i risultati includono in parte il lancio di un importante costruttore USA, senza alcun dubbio si tratta di Apple.

Il lancio posticipato degli iPhone 12 da settembre a ottobre, e altri due modelli in arrivo a novembre, e le linee guida annunciate da Qualcomm, indicano che l’impatto degli iPhone sarà ancora più massiccio nel trimestre in corso. Le linee guida di Qualcomm puntano a risultati ancora più alti nel primo trimestre 2021 che corrisponde agli ultimi tre mesi di quest’anno, con fatturato compreso tra 7,8-8,6 miliardi di dollari.

Con l’accordo tra Apple e Qualcomm si prevedono iPhone con chip modem Qualcomm fino al 2023, ma Cupertino ha acquisito la divisione chip modem di Intel e prima o poi progetterà internamente anche questa componente. Per tutto quello che c’è da sapere sulla nuova gamma iPhone 12 rimandiamo a questo articolo, invece da questa pagina trovate la recensione di iPhone 12 Pro di macitynet.