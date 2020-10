Recensioni iPhone 12 Pro, le differenze top per chi vuole il massimo

Quest’anno, come mai è successo prima, si riduce il divario tra i modelli standard dei nuovi terminali Apple rispetto alle versioni top di gamma: questo emerge chiaramente nelle prime recensioni iPhone 12 Pro pubblicate in USA che descrivono le grandissime somiglianze, ma da cui emergono anche le differenze importanti che per alcuni utenti più esigenti potrebbero far propendere per questo modello.

Il primo fattore è estetico e costruttivo. Anche se il design è sostanzialmente identico tra Pro e non Pro, l’impiego dell’acciaio inossidabile al posto dell’allumino degli iPhone 12, rende i modelli Pro ancora più ricercati e costruttivamente migliori. Si tratta di dettagli ma complessivamente aspetto e design risultano ancora più premium in iPhone 12 Pro.

Anche lo schermo OLED è sostanzialmente identico per tutti i modelli, come indica anche il nome Super Cinema XDR identico per tutti. Ma nei Pro la luminosità è superiore perché si spinge fino a 1200 nit, contro gli 800nit di luminosità massima degli iPhone 12, come rileva Engadget. Una marcia in più che mette ancora più in risalto colori e contrasto per foto e video.

Le differenze più di sostanza riguardano il comparto foto e video. La presenza dell’obiettivo telefoto può da solo giustificare il maggior prezzo richiesto per iPhone 12 Pro per gli appassionati di fotografia.

Per quanto riguarda invece la registrazione video, entrambi i modelli effettuano riprese in 4K e Dolby Vision, ma mentre gli iPhone 12 si fermano a 30 frame al secondo, gli iPhone 12 Pro si spingono fino a 60 frame al secondo per filmati molto più fluidi. Un’altra differenze rilevata da CNBC che può davvero fare la differenza per chi vuole acquistare iPhone 12 Pro per impiegarlo non solo come smartphone personale ma anche per catturare foto e video per lavoro.



Infine solo sui modelli Pro è presente il sensore LiDAR in grado di rilevare la profondità per offrire più effetti nelle fotografie, anche di notte nella modalità Ritratto, oltre che per effetti e posizionamenti più realistici per la realtà aumentata. Al momento le app e le funzioni che sfruttano LiDAR sono poche, ma chi vuole il massimo è disposto anche a spendere di più per avere subito sotto mano il top della tecnologia Apple oggi disponibile.

