Samsung Galaxy S21 potrebbe arrivare il 14 gennaio

Il mese scorso sono stati presentati gli iPhone 12 e a gennaio, probabilmente, arriveranno i nuovi Galaxy S21. Secondo quanto riferisce Jon Prosser, sulla scia di quanto aveva suggerito Android Central il mese scorso, Samsung intende anticipare l’annuncio di un paio di mesi rispetto alla tradizionale tabella di marcia: negli anni passati infatti la serie principale veniva presentata tra febbraio e marzo, spesso durante o nei giorni precedenti il Mobile World Congress di Barcellona, mentre ora il leaker ritiene che Samsung questa volta li presenterà in anticipo il 14 gennaio.

In tal caso si ridurrebbe la distanza dall’annuncio del diretto concorrente di Apple, che quest’anno ha presentato ben quattro nuovi iPhone della linea 12. Per i Galaxy S21, se questo sarà il nome della nuova gamma, dovrebbero invece essercene tre: ad affiancare il modello base ci potrebbero essere la versione Plus e quella Ultra.

Stando a quanto ha scritto l’analista Ross Young su Twitter, i Galaxy S21 saranno disponibili in quattro diverse colorazioni (grigio, rosa, violetto e bianco) mentre il modello Plus sarà prodotto in due varianti, nero oppure argento, ai quale si aggiunge la terza opzione in violetto per la versione Ultra.

Nelle scorse settimane si era anche parlato del fatto che, sulla scia di quanto fatto da Apple con iPhone 12, anche i nuovi Galaxy avranno una confezione più snella: Samsung infatti dovrebbe rimuovere sia il caricatore che gli auricolari. TopDaily sostiene che per alleggerire questo passaggio Samsung potrebbe regalare i prossimi auricolari wireless (i Galaxy Buds Beyond) a tutti gli acquirenti della linea 21, sulla scia di quanto è stato fatto ad esempio a maggio con i Galaxy Buds+ per chi acquistata il Galaxy S20.

Tornando ai Galaxy S21, i preordini partiranno lo stesso giorno mentre la disponibilità nei negozi sembra fissata per il 29 gennaio, almeno stando alle anticipazioni di Jon Prosser. Per la conferma o l’eventuale smentita di queste date dovremo attendere l’invito ufficiale di Samsung, che dovrebbe arrivare entro l’anno.