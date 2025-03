Quali sono gli 8 migliori fornitori di eSIM del 2025

Pubblicità

Probabilmente ti starai preparando per una vacanza dove desideri rimanere connesso durante il viaggio e, perché no, risparmiando. Sembrerà strano ma tutto ciò è ora reso possibile dal semplice utilizzo delle più moderne tecnologie.

Per aiutarti a navigare in questo panorama che, a prima vista può sembrare complesso, abbiamo compilato un elenco di quelli che sono per votazione online, gli 8 provider di eSIM nel 2025. La nostra lista si basa su diversi fattori come i prezzi, la copertura, i piani dati e, ovviamente, le recensioni dei clienti.

Per completare il tutto al meglio ci siamo affidati a diverse fonti affidabili, come ad esempio MyRoami, portale online che offre informazioni utili e valutazioni per confrontare le eSIM prima di fare ogni scelta. Abbiamo utilizzato anche altre fonti come Google, TrustPilot e Monito perché quando ti appresti a scegliere la prossima eSIM per le tue esigenze di viaggio, è importante prendere in considerazione le esperienze già avute dagli altri clienti.

Che cosa è una eSIM?

Nella nostra frenetica era digitale in cui i fornitori di eSIM abbondano con offerte allettanti a prima vista, fare la scelta giusta è fondamentale. Si trovano tanti servizi leggermente diversi tra loro, capaci di soddisfare le esigenze più disparate. Che tu sia un giramondo, un viaggiatore d’affari o un vacanziere occasionale, la nostra guida ti servirà per scoprire come rimanere connesso senza troppi problemi oltreconfine.

La bellezza dell’ eSIM risiede nella flessibilità e convenienza, ma ecco i principali fattori che devono essere esaminati per una valutazione accurata dell’offerta:

Rapporto costo-efficacia: in un mercato ricco, la competitività dei prezzi è essenziale. Approfitta delle promozioni e dei codici sconto per effettuare il primo ordine ottimizzando così il budget di viaggio.

Durata della validità: i piani possono generalmente variare da 7 a 30 giorni. Abbina la durata al tuo itinerario per massimizzarne il valore.

Dati necessari: valuta il tuo consumo di dati. I fornitori offrono piani variabili, compresi quelli con dati illimitati, ideali per chi utilizza molto internet.

Le migliori eSIM

Siamo arrivati ora a quella che è la lista effettiva che, in dettaglio, è composta da: Mobimatter, Holafly, Airalo, Yesim, GlobaleSim, Maya Mobile e GigSky. Passiamoli in rassegna qui di seguito, uno ad uno.

Mobimatter

Parliamo ora di una eSIM che su Trustpilot ha ricevuto un 4,2 da 21.329 utenti dove si è distinta per i suoi prezzi. Risulta molto apprezzata anche la selezione disponibile anche quando si viaggia attraverso più paesi.

Per intenderci, se avete in programma un viaggio nei Balcani, non dovrete acquistare una eSIM per ogni paese visto che qui viene offerta una eSIM che funziona in Macedonia, Bosnia ed Erzegovina e in altri paesi, tutto per un ottimo prezzo.

In generale, Mobimatter vince spesso il nostro confronto tra paesi. Una menzione a parte lo merita il programma di fidelizzazione, dateci un’occhiata. Riassumendo, questi sono i principali vantaggi:

-Pacchetti economici

-Pacchetti che funzionano in più paesi

-Programma di fedeltà generoso

Holafly

Ora affrontiamo una eSIM capace di meritarsi, sempre su Trustpilot, dove annovera qualcosa come 50 947 recensioni, un bel 4,6 niente male, vero? Nel mondo delle eSIM, Holafly è praticamente sinonimo di dati illimitati. Se stai cercando una eSIM con dati illimitati per i tuoi viaggi, questa è quella che può soddisfare maggiormente le tue aspettative.

Piace molto anche per il suo eccellente supporto clienti, capace di rispondere tempestivamente alle richieste prodotte da una numerosa utenza. Inoltre, cercano continuamente di evolversi. Se non vuoi sentirti limitato nel tuo viaggio, prendila seriamente in considerazione perchè ti permette di avere:

-Dati illimitati

-Ottimo servizio clienti

Airalo

Di sicuro è uno dei marchi più famosi. Su Trustpilot si ferma però a 2956 per un 4,6. Airalo però è un classico del settore conosciuto da tutti. Di sicuro puoi trovare prezzi migliori altrove, ma per noi resta un punto di riferimento nel mondo delle eSIM. Puoi fare affidamento su Airalo, poiché è testato da milioni di clienti in tutto il mondo. Inoltre, offre una delle selezioni più ampie.

Puoi connetterti attraverso di esso in oltre 200 paesi nel mondo.Inoltre, ha sviluppato una sua applicazione davvero molto intuitiva, utilizzabile anche da chi non ha molto dimestichezza con la tecnologia moderna. A tutto ciò si deve aggiungere un supporto clienti di qualità, ma non solo:

-Ampia selezione di paesi

-Ottima esperienza cliente

-App semplice e utile

Yesim



Non è ancora molto nota, solo 727 recensioni che le valgono un buon 4,3 ma si fa apprezzare per il suo VPN. Questa società oltre a offrire diversi pacchetti a prezzi buoni prevede anche pacchetti dati illimitati.

Si fa apprezzare per l’ampia gamma di offerte per quel che riguarda la quantità di giorni e di dati utilizzabili. In questo modo diventa più facile assemblare una combinazione capace di soddisfare diverse necessità. Però, a nostro parere, uno dei più grandi vantaggi di Yesim è che con ogni pacchetto acquistato si riceve gratuitamente un VPN.

In questo modo si ha una maggiore sicurezza per quel che riguarda i dati trasmessi. Inoltre, diventa così possibile navigare su siti e utilizzare app che potrebbero essere bloccati nella tua destinazione. Se stai cercando una eSIM con l’opzione di un VPN per i tuoi viaggi, provala perché avrai anche:

-Ampia gamma di offerte

-VPN gratuito con il pacchetto

-Spesso offre dati illimitati

GlobaleSIM



Dati e possibilità di effettuare chiamate che le valgono un onesto 3,6 su 204 recensioni. L’abbiamo scelta perché la maggior parte dei fornitori di eSIM si concentra solo sui dati. Solo occasionalmente si possono trovare piani che prevedono la possibilità di fare chiamate, insieme al traffico dati.

Se questa è la combinazione che preferisci controlla sul sito dedicato l’offerta di GlobaleSIM. Per ogni nazione, puoi scegliere se aggiungere minuti per le chiamate: 100 o 200 minuti. Inoltre, se chiami qualcuno che utilizza l’app di GlobaleSIM, la chiamata risulta gratuita. Se invece non desideri acquistare minuti per le chiamate, hai sempre la possibilità di ricevere chiamate in arrivo gratuite.

Non dimentichiamo poi che offre prezzi molto competitivi per i suoi pacchetti dati. Se vuoi essere disponibile per chiamate telefoniche regolari, questo fornitore merita sicuramente la tua attenzione. Questi i suoi vantaggi:



-Possibilità di fare chiamate telefoniche tradizionali

-Pacchetti dati a prezzi molto competitivi

Maya Mobile

7856 utenti per una media voto di 4,6! Questo è quanto ha già raccolto la suddetta combinazione di Giorni e Dati + Hotspot per Dati Illimitati, cioè Maya Mobile. Oltre a prezzi molto competitivi, convince i più per la possibilità di personalizzare il proprio pacchetto, impostando il numero di giorni e GB.

Di norma, i dati illimitati non si possono condividere. Una soluzione che non è troppo apprezzata quando si viaggia con amici o si ha lai necessità di navigare con il proprio laptop. Qui, tramite hotspot, viene offerta la possibilità di condividere i dati, ma anche:

-Variabilità dei piani dati

-Possibilità di condividere dati illimitati

ETravelSIM

La penultima eSIM selezionata rappresenta un’alternativa di qualità con il suo 3,7 medio, ottenuto da 1255 votanti. Si propone come una valida alternativa a tutti i fornitori sopra menzionati. Non offre dati illimitati ovunque, né la possibilità di fare chiamate o la selezione più ampia.

Dispone però di un’offerta molto diversificata e di alcuni pacchetti decisamente più economici rispetto alla concorrenza. Può quindi essere decisamente consigliata a chi è alla ricerca di una valida alternativa.

Prima di effettuare un acquisto, verificate sempre se su ETravelSIM si trova qualcosa di più vantaggioso perché, spesso e volentieri, qui si può realizzare un vero e proprio affare. Altri suoi vantaggi sono:



-Alternativa di qualità ad altri fornitori

-Possibilità di trovare una buona offerta

GigSky

Controllando anche su Monito, ricordiamo che qui la votazione va da 1 a 10, abbiamo trovato questo bel 8,4 votato da 1321 utenti: GigSky.

Perché sceglierlo? Scoprilo da te, infatti qui ti viene messa a disposizione la possibilità concreta di utilizzare un piano gratuito di prova prima dell’acquisto!