Aggiornamento per il Sonic Dream Team su Apple Arcade

SEGA ha appena distribuito un nuovo aggiornamento per Sonic Dream Team – il platform d’azione in 3D di Sonic the Hedgehog giocabile esclusivamente su Apple Arcade, il servizio in abbonamento di Apple che offre accesso illimitato a una collezione di oltre 200 giochi.

L’aggiornamento aggiunge tre nuovi livelli esclusivamente per Shadow alla modalità Avventura. Questi livelli introducono ciascuno una missione speciale che sfida il giocatore ad affrontare uno stage più grande, orientandosi nel percorso in un senso e nell’altro, “mentre distrugge le concentrazioni di corruzione angosciante che si diffondono in tutto il Dreamworld”.

SEGA riferisce di tre nuovi livelli: Scrambled Shores, Dream Factory e Nightmare Maze, ciascuno con un nuovo Atto giocabile solo nei panni di Shadow.

Fra i nuovi elementi di gioco interattivi vi sono trampolini e molle che aiutano i giocatori a superare abissi e muri invalicabili; Acune piattaforme permettono di passare tra una realtà e l’altra fornendo appoggi solo temporanei, ed è possiible bloccarle in posizione con il “Chaos Control”. I pannelli di salto sequenziali consentono ai giocatori di percorrere grandi distanze con facilità.

SEGA riferisce che molti giocatori hanno chiesto di poter rigiocare i tutorial e questi ora sono stati spostati in una sezione a parte della schermata di selezione dell’Atto. É stato risolto un problema che impediva ai giocatori di ascoltare determinate tracce musicali durante le loro avventure.

Sono stati, infine, aggiunti nuovi effetti sonori per il Perfect Boost e il Perfect Jump.

Sonic Dream Team è disponibile su Apple Arcade ed è giocabile su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro.

Apple Arcade è disponibile al prezzo di € 6,99 al mese, con un mese di prova gratuita. Chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV può avereApple Arcade gratis per tre mesi.

Per sapere come funziona Apple Arcade più in dettaglio rimandiamo direttamente a questo articolo di approfondimento.