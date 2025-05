Quattro anni di garanzia sugli scooter Piaggio, Aprilia e Vespa

I brand scooter del Gruppo Piaggio offrono un nuovo vantaggio sulle loro gamme. “Per una sempre maggiore tranquillità ed elevare sempre più la qualità del servizio offerto”, spiega il Gruppo, tutti gli scooter dei marchi Aprilia, Piaggio e Vespa a motorizzazione termica, sia 50 cc (se Euro 5), sia di cilindrata superiore (se Euro 5+), saranno coperti da garanzia di quattro anni, a partire dal 19 maggio.

“Il cliente dovrà rispettare il normale piano di manutenzione programmato presso la rete ufficiale di assistenza e, dopo 24 mesi dall’acquisto dello scooter, la garanzia sarà estesa per altri due anni, senza alcun costo aggiuntivo, nel rispetto dei limiti di chilometraggio”.

Il Gruppo spiega che la nuova garanzia per quattro anni copre “tutti i costi di ricambi originali e di mano d’opera, necessari al ripristino della perfetta funzionalità dei principali componenti dello scooter in caso di difettosità”.

Si tratta di un importante beneficio su una gamma che, grazie ai tre diversi brand, è in grado di offrire una scelta ampia di soluzioni per la mobilità: dallo stile della Vespa alla sportività degli scooter Aprilia, passando alla varietà delle proposte a marchio Piaggio, che spaziano dalla gamma ruota alta, coi best seller Liberty, Medley e Beverly, fino alla tecnologia a tre ruote di MP3.

Le notizie che trattano di auto, auto elettriche, veicoli elettrici e mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart di Macitynet.