Quattro cavi USB-C in sconto, solo 5€ tutti e quattro

Pubblicità Con il lancio degli iPhone USB-C è diventato importante avere più cavi compatibili con questa tecnologia. Per questo che ne diresti di 4 a 5 euro, in pratica 1,25 € l’uno? Stiamo parlando di cavi Rampow un produttore molto qualificato e tra i migliori su Amazon quando si parla di accessori specifici per il mondo degli smartphone. I cavi USB-C in offerta sono di ottima qualità. Sono realizzati con in silicone, giunti flessibili, che danno luogo a un cavo resistente in modo da durare molto a lungo. Dal punto di vista della velocità, sono specifici per smartphone. Il trasferimento dati arriva infatti a 480 Mbps. Per queste ragioni rappresentano i cavi ideali per i nuovi iPhone oltre che per tutti i cellulari Android oltre che per tanti altri dispositivi. In ogni caso, visto che arrivano a 60 Mbps e che sono lungo un metro, possono essere molto utili anche per un computer. Ad esempio sono perfetti per i MacBook Air. Il pacchetto include quattro cavi tutti da un metro costerebbe 10 euro ma potete applicare un coupon sconto del 50% che ribassa il prezzo a 5 €. C’è anche un pacchetto con due cavi da un metro e due da due metri che costa 8,30 euro

