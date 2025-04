ThinkRider, minuscola pompa elettrica per bici e palloni a soli 32 €

Una pompa elettrica come quella in promozione vi permette di viaggiare in bici più tranquilli senza aggiungere chissà quale peso o ingombro, in modo da non doversene mai pentire.

Ciò che la rende diversa dalle altre e quindi speciale è appunto il formato minuscolo: parliamo di un dispositivo che sta sul palmo di una mano, grande all’incirca 7 x 4,5 x 3,3 centimetri e per un peso di appena 110 grammi, che lo rendono irresistibile dato il vantaggio che offre in caso di emergenza.

Se forate infatti vi basterà applicare una di quelle toppe adesive e poi rigonfiare lo pneumatico senza sforzo schiacciando un semplice pulsante. L’autonomia complessiva è di 5-10 minuti (ma se vi portate dietro una powerbank, in un’ora la ricaricate completamente tramite USB-C, magari dopo essere risaliti in sella) e lo spostamento d’aria è di 14 litri al minuto, quindi ci rigonfiate tranquillamente uno pneumatico.

La pressione massima è di 120 PSI, quindi è ottima anche per gli pneumatici delle biciclette da corsa che in genere richiedono pressioni tra i 90 e i 120 PSI. Per le mountain bike o le bici da città servono pressioni molto più basse (30–60 PSI), perciò è una pompa elettrica piccolissima ma abbastanza potente da poter risultare risolutiva in svariate situazioni.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 32 € e in confezione trovate tutti gli adattatori più utili per usarla con le camere d’aria di bici e palloni.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

