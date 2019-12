I migliori cinturini per Apple Watch di fine 2019

Apple Watch è ormai entrato di diritto nella classifica degli accessori tecnologici più preferiti dagli utenti e come ogni altra periferica Apple c’è un mercato di accessori prime e terze parti non da poco. Macitynet ha un articolo in cui presenta i migliori accessori per Apple Watch; qui vi diamo indicazioni su caricabatterie, cavi, supporti e protezioni. Ma se si parla di accessori non possono mancare i cinturini.

Si tratta però di un enorme e sterminato gruppo di prodotti in cui è difficile orientarsi per giunta tutto particolare visto che siamo al confine tra tecnologia e moda. In questo articolo cerchiamo di fornirvi una piccola bussola che vi possa guidare all’acquisto

Prima di passare al vero e proprio merito del nostro articolo vi ricordiamo che Apple ha rilasciato Apple Watch in 4 differenti misure: 38 e 40mm e 42 e 44 mm. Si tratta della misura della cassa che influenza anche la misura del bracciale, anche se questo è vero solo in parte. In realtà infatti quando si acquista un cinturino si deve sapere che quello per Apple Watch da 38mm è compatibile anche con l’Apple Watch da 40 mm e che quello da 42 è compatibile anche con quello da 44mm e, ovviamente, viceversa.

Per questo se per caso il produttore non ha aggiornato la descrizione sappiate che un bracciale da 38 significa che parliamo di un cinturino per Apple Watch da 38 e 40mm e che uno per Apple Watch da 40mm è compatibile anche per il 42.

Ovviamente gusto non vale se parliamo di bracciali con custodie protettive integrate, come qualcuno di quelli che trovate sotto. In questo caso la misura della cassa è effettivamente differente; quindi dovrete acquistare quello esattamente della misura del vostro Apple Watch.

SUPCASE

Specificamente progettato per adattarsi ad Apple Watch, il cinturino di Apple Watch non solo sostituisce il bracciale, ma fornisce anche una consistente protezione al quadrante, conferendo alla periferica un aspetto ancor più robusto e aggressivo. Trasforma lo smartwatch in un orologio Rugged, proteggendo il dispositivo da urti: inoltre, grazie ad una parte rialzata protegge lo schermo da eventuali graffi. Disponibile in vari colori per adattarsi al proprio stile e ai propri gusti. È disponibile in tutte le misure: 38 mm, 40mm, 42mm e 44 mm. Qui, come accenniamo sopra, è fondamentale acquistare il modello delle dimensioni esatte del proprio Apple Watch.

Straper

All’aspetto richiama fortemente i cinturini Nike per Apple Watch, dunque con un’anima sportiva. Si tratta di bracciali traforati, diversi dai cinturini standard per Apple Watch. Sono disponibili in diverse varianti per risultare compatibili con ogni Apple Watch rilasciato sul mercato, dunque con Apple Watch 38mm, 40mm, 42mm, 44mm, adatto per Apple Watch Serie 4, Apple Watch Serie 3, Apple Watch Serie 2, Apple Watch Serie 1, Apple Watch Sport, Apple Watch NIKE+, ed Apple Watch Edition. Il cinturino è dotato di watch lugs su entrambe le estremità per un aggancio e sgancio rapido.

Sport Loop di Apple