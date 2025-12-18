Questa rete telefonica ti sta spiando: scopri subito se hai attivato la funzione segreta sul tuo smartphone

Una rete telefonica può davvero spaire le persone? Questa funzione segreta sta facendo parlare un sacco di persone.

Nel 2025, ormai, siamo fortemente abituati a fare uso di una rete telefonica. Da quando è stato realizzato qualcosa del genere nel secolo scorso, il mondo è stato completamente cambiato e stravolto, fino ai giorni nostri in cui effettivamente un po’ in tutto il mondo c’è l’abitudine a fare uso di qualcosa del genere.

Tuttavia, l’avanzamento costante della tecnologia potrebbe portare anche a eventi come quello relativo a una particolare funzione segreta che permetterebbe a una certa rete telefonica di ‘spiare’ le persone: scopriamo come funziona.

Rete telefonica che spia le persone: di cosa si tratta

Stiamo parlando di Vodafone, che di recente ha deciso di introdurre una novità relativa al controllo dei figli da parte dei genitori attraverso una rete Wi-Fi. Avete capito bene. Ma come funziona precisamente? In poche parole, questo nuovo dispositivo capisce quando determinati telefoni cellulari si connettono o meno al Wi-Fi. Ogni volta che questo accade, verrà notificato un avviso da parte della stessa rete.

Tale novità riguarda il Regno Unito, e a quanto pare Vodafone è la prima azienda a pensare di realizzare qualcosa del genere. Potrebbe essere utile sia per quanto riguarda il ritorno a casa dei bambini, ma anche per monitorare i membri più vulnerabili e gli anziani. Per far sì che questo effettivamente accada, è necessario creare profili nell’app per ogni membro della famiglia collegando lo smartphone alla rete telefonica. Una volta fatto questo, ogni persona riceve un invito tramite SMS per aderire, in maniera tale da assicurarsi che il controllo della privacy di certi elementi della famiglia sia sempre in mano a chi decide di agire in questo modo.

Certo, c’è la possiiblità di scegliere di non accettare tale iscrizione, tuttavia chi ha la proprietà di tale rete all’interno del nucleo familiare lo verrà a scoprire assai facilmente. Sull’app targata Vodafone, inoltre, i genitori possono visualizzare anche se determinati dispositivi – e i loro possessori – sono dentro o fuori casa. Tale funzione è gratuita per i clienti Vodafone Pro 3 e Ultra Hub 7. Presto potrebbe essere introdotta tale novità anche su altri router. In molti si chiederanno se questo non possa collidere con il diritto alla privacy che chiunque ha, anche bambini o adolescenti, per quanto l’intento è comunque positivo: assicurarsi, da parte dei genitori, che i propri figli siano dentro e/o fuori casa.