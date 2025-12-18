Fintech e AI: innovare senza perdere il fattore umano

L’intelligenza artificiale (IA) sta cambiando in modo significativo anche il modo in cui le PMI gestiscono le proprie finanze. Un tempo considerata esclusivamente uno strumento per l’automazione, l’IA svolge ora un ruolo molto più proattivo, aiutando le aziende ad anticipare le carenze di liquidità, prevenire le frodi e offrire esperienze più personalizzate ai clienti.

Man mano che la tecnologia diventa sempre più integrata, una domanda assume grande rilevanza: come possiamo garantire che l’automazione rafforzi, anziché sostituire, le relazioni umane che sono al centro dei servizi finanziari?

La risposta sta nel progettare l’IA in modo da migliorare il processo decisionale umano. Le fintech lungimiranti stanno sfruttando l’IA per creare fiducia, favorire l’inclusione e prevenire i problemi. Questo passaggio, dalla risoluzione reattiva dei problemi al fornire proattivamente dei servizi, rappresenta una delle evoluzioni più significative nella finanza digitale.

Da reattivo a proattivo: il nuovo standard nella fiducia nei pagamenti

Per decenni, i servizi finanziari hanno operato in modo reattivo: una transazione falliva, poi il cliente chiamava; si verificava una frode, poi iniziava un’indagine. L’IA rende possibile invertire questa logica. Analizzando le transazioni in tempo reale, gli algoritmi sono in grado di rilevare modelli insoliti che potrebbero segnalare frodi o interruzioni tecniche, consentendo alle aziende di agire prima ancora che il cliente si accorga del problema.

Questo approccio previene attriti e disagi, riduce le controversie e consente alle aziende di operare in modo più fluido. Lo stesso principio si applica ora all’onboarding, dove la verifica dei documenti e i controlli di conformità che prima richiedevano giorni possono ora essere completati in pochi minuti con strumenti assistiti dall’intelligenza artificiale.

Aumentare, senza sostituire, il giudizio umano

Sebbene l’IA sia in grado di elaborare le informazioni più rapidamente rispetto a qualsiasi essere umano, essa è priva di intelligenza emotiva. E nonostante l’IA sia in grado di identificare anomalie nei dati, non è in grado di rilevare cose come l’urgenza dietro la richiesta del proprietario di una piccola impresa. Il futuro della fintech dipende chiaramente dal miglioramento della velocità e dell’accuratezza del processo decisionale umano.

Abdenour Bezzouh, Chief Technology Officer di myPO, spiega: un errore comune che le organizzazioni commettono quando implementano l’IA è quello di concentrarsi su metriche sbagliate. Il successo viene spesso misurato esclusivamente in base ai “tassi di deviazione” o alla capacità di un bot di risolvere un problema senza l’intervento umano. Questo approccio trascura i veri indicatori di un servizio di qualità: la risoluzione al primo contatto, la fiducia dei clienti e il passaparola.

Dando priorità a questi risultati, le fintech possono garantire che l’IA supporti esperienze incentrate sull’uomo, piuttosto che limitarsi a ridurre il carico di lavoro manuale.

Progettare con obiettivi di inclusione e accessibilità

Un’altra importante opportunità che l’IA offre alle fintech è l’inclusione, ma deve essere affrontata con attenzione per mantenere la fiducia e il controllo umano. I sistemi smart possono rendere i servizi più accessibili agli utenti che storicamente sono stati poco serviti, per motivi geografici, di disabilità o di accesso limitato ai servizi bancari tradizionali. Chat multilingue, comandi vocali, interfacce utente adattive e navigazione semplificata stanno rendendo la finanza digitale più facile da usare per un pubblico molto più ampio.

Progettare sistemi AI tenendo conto dell’accessibilità garantisce che le soluzioni fintech servano efficacemente questa popolazione. Tuttavia, la supervisione umana rimane fondamentale per interpretare appieno le circostanze individuali o per rispondere con empatia alle esigenze degli utenti. Combinando l’intelligenza artificiale inclusiva con il supporto umano, le fintech possono fornire servizi accessibili e affidabili.

L’IA può anche contribuire a ridurre i pregiudizi nel processo decisionale finanziario e migliorarne la responsabilità etica. Testando continuamente i modelli per verificarne l’equità, l’etica e riqualificandoli su data set diversificati, le fintech possono garantire che gli algoritmi servano tutti gli utenti in modo equo. Tuttavia, il giudizio umano è essenziale per monitorare la deriva dei modelli, regolare le soglie e interpretare i casi limite. Incorporare l’equità come principio di progettazione, piuttosto che come ripensamento, rafforza la fiducia e la responsabilità nei servizi finanziari basati sull’IA.

Un rapporto più intelligente con i clienti

Le capacità predittive dell’IA stanno anche cambiando la natura fondamentale dei rapporti con i clienti. Anziché rispondere ai problemi, le fintech sono ora in grado di anticiparli, identificando le mancanze di liquidità prima che si verifichino, suggerendo azioni per migliorare la stabilità finanziaria o avvisando tempestivamente gli utenti dei potenziali rischi.

Personale, predittivo e umano

La prossima fase dell’innovazione fintech sarà definita dalla capacità dell’IA di integrare perfettamente l’automazione con la personalizzazione. Stiamo già assistendo all’ascesa del commercio conversazionale, dei pagamenti integrati e delle analisi finanziarie personalizzate fornite direttamente nel punto vendita. Con l’espansione di queste funzionalità AI, cresceranno anche le aspettative in termini di trasparenza, responsabilità ed empatia.

Il futuro del fintech è più smart, più veloce e più “human-centric”. L’IA continuerà a gestire le attività ripetitive e reattive, ma le persone rimarranno essenziali per ciò che conta davvero, come comprensione, fiducia e connessione mantenendo in movimento il mondo finanziario.

