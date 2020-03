R-Store: sempre vicini ai nostri clienti. Anche da remoto

Solidarietà hitech: questa è la nostra missione in un momento di emergenza nazionale. Siamo sempre più consapevoli che un dispositivo tecnologico rappresenti un qualcosa in più rispetto a un oggetto anzi, lo riteniamo una finestra sul mondo che per ora non si può visitare più fisicamente. Con i servizi R-ForYou vogliamo garantire che questa finestra sul mondo non si possa mai chiudere e anzi che diventi un terrazzo panoramico.

E se si dovesse rompere ? E come si potrebbe riparare visto che tutti gli Apple Store sono chiusi e anche i maggiori Service Provider Specializzati? Ecco Abbiamo pensato a questa eventualità nei panni di una semplice persona e abbiamo promosso un processo che segue passo passo il cliente con una chat sul nostro sito oppure una telefonata al nostro Call Center e finanche una videochat in casi più complessi. Un equipe di tecnici certificati e specializzati Apple che cercano prima di tutto di rassicurare i clienti e che li chiameranno in prima persona. Nessun bot nesssun automatismo.

L’individuazione della problematica è il primo passo ed anche il più strategico e ove fosse possibile la risoluzione della stessa in una fase diagnosi, ecco che rappresenterebbe il nostro primo successo e forse il più grande.

Qualora il tutto non fosse possibile affidandoci ai migliori vettori mondiali di logistica e in modalità totalmente gratuita arriveremo fino a casa del cliente per prelevare il Device portarlo nei nostri laboratori aperti in Italia e riconsegnarlo nel più breve tempo possibile.

Tutto automatizzato con aggiornamento dello stato di riparazione in tempo reale.



Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 19:00 e siamo raggiungibili sul nostro sito rstore.it al nostro numero di telefono 081404246 e inviando una mail



R-Store gestisce anche tutte le richieste di vendita con supporto di un team di specialisti formati e selezionati per guidarvi da remoto!

In questi momenti siamo coscienti della responsabilità della cura dei dispostivi dei nostri Clienti e questo servizio ha lo spirito del HUMAN TO HUMAN a portata di un click.