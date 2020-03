Come pulire e disinfettare correttamente una smartphone rugged? lo spiega Blackview con un video

Anche se ormai ci è stato ripetuto in tutte le salse come lavarci le mani e di farlo innumerevoli volte al giorno, la maggior parte di noi dimentica sempre lo smartphone, che per molti versi è rifugio di centinaia di batteri.

Svariati studi hanno dimostrato che la superficie di uno smartphone è un terreno fertile per i batteri: uno smartphone può ospitare in media 18 volte più agenti patogeni rispetto alla una maniglia per WC.

La buona notizia è che disinfettare uno smartphone è abbastanza semplice. Secondo il Journal of Hospital Infection, molti ospiti indesiderati, fra cui il nuovo coronavirus, con una semplice soluzione a base di alcol.

L’alcool però non è amico dei display degli smartphone, questo perché strofinare il telefono con alcool o altri prodotti chimici aggressivi può facilmente danneggiare il rivestimento esterno del telefono, presente per proteggerlo da impronte digitali e macchie.

Blackview ha appena rilasciato un video con alcuni test di disinfezione per dimostrare come disinfettare un telefono, in particolare i suoi telefoni rugged.

Come visibile nel video, grazie alle loro caratteristiche e alla loro resistenza, gli smartphone Blackview sopravvivono ad ogni test di disinfezione, dall’uso di gel disinfettanti all’immersione in una soluzione apposita, passando da una lavaggio con acqua e sapone.

Specializzato in smartphone rugged, Blackview ha 7 anni di esperienza nella produzione di smartphone di questo tipo, tutti certificati IP68 / IP69K e MIL-STD-810G. Per garantire la sua impermeabilità, ogni prodotto viene testato prima di ogni consegna.

