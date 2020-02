RadioStar+, su eBay in vendita un misterioso prodotto Apple

Su eBay si trovano di tanto in tanto particolari prodotti Apple, inclusi diversi prototipi di dispositivi e computer che possono essere modelli mai ufficialmente presentati oppure campioni usati da beta tester per prova e che, almeno in teoria, non potrebbero essere messi in commercio.

Il sito francese Journaldulapi ha scovato nei giorni scorsi su eBay RadioStar+, un bizzarro oggetto che riporta il marchio Apple.

È una sorta di astuccio in alluminio con numerose prese coassiali (sulle quali sono presenti diciture come: GPS, RF, Direct, ecc), un connettore MagSafe 2 per l’alimentazione e un connettore USB femmina. La presenza del MagSafe 2 potrebbe indicare che non si tratta di un dipositivo molto datato visto che il connettore è stato introdotto nel 2012 per il grande pubblico in occasione del lancio del MacBook Air.

Resta il mistero sulla natura dell’oggetto e a cosa possa servire: c’è chi ipotizza un dispositivo per trasmissione / ricezione radio monitorata dal computer, altri un dispositivo usato sui veicoli per il mapping con le auto, altri ancora un dispositivo che simula la presenza di satelliti GPS (a questo proposito ricordiamo che Apple ha recentemente a chiesto alla FCC uno speciale permesso per ottenere una licenza per installare nell’Apple Park particolari strumentazioni GPS per effettuare test).

Il prezzo di partenza dell’oggetto era di 1300 Dollari USA ma ora non è più in vendita; non è chiaro se sia stato acquistato direttamente o se Apple sia intervenuta per farlo rimuovere dall’asta.