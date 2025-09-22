RAM Film Festival, per la prima volta in Italia il cinema a 360 gradi Fulldome

Dal 25 al 28 settembre il RAM Film Festival di Rovereto (TN) introduce per la prima volta in Italia un’intera sezione dedicata al cinema Fulldome, affiancata da installazioni in realtà virtuale e proiezioni sperimentali: l’iniziativa si svolgerà presso il Planetario del Museo di Scienze e Archeologia, trasformato per l’occasione in uno spazio cinematografico a 360°.

Fulldome ovvero cinema a tutto tondo

La sezione Fulldome propone una selezione di opere internazionali proiettate in formato immersivo ogni giorno dalle ore 16:00 alle 18:00.

Tra le anteprime troverete “God, Science and our Search for Meaning”, un documentario narrato da Dan Brown che affronta il rapporto tra fede e scienza che viene presentato in prima italiana.

Altro titolo in prima italiana è “New World” che invece propone un contrasto tra paesaggi urbani e naturali utilizzando immagini sferiche e audio ambientale.

Tra le ultime uscite in proiezione ci saranno anche “What Lies Beyond the Woods”, un film che esplora la dimensione interiore dello scrittore Siegfried von Vegesack in ritiro nei boschi durante l’ascesa del nazismo e “Our Colorful World” che invece arriva in prima europea ed è un breve lavoro visivo realizzato da studenti e docenti della Towson University sul tema di luce e colore.

Cinema sperimentale e installazioni VR

Parallelamente come dicevamo il festival propone anche una sezione Speciale Cinema che raccoglie cortometraggi sperimentali e documentari come “Gas Attack”, un cortometraggio muto su una guerra immaginaria e “L’efímer Immortal”, una riflessione saggistica sulla natura del cinema.

Di particolare interesse è la sezione VR che include esperienze in realtà virtuale come le “Grotte di Castellana Experience” che offre un viaggio audiovisivo nelle grotte pugliesi; “Sole Soul” ovvero una esplorazione in 360° della Christ Church di Gerusalemme e “A Voice from the Hut”, una storia raccontata attraverso il punto di vista di un rifugiato.

In questo caso tutte le attività sono a ingresso gratuito con orari dalle 10:00 alle 18:00 presso il Museo di Scienze e Archeologia.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.